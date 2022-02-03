Об этом инциденте начали писать местные ресурсы 3 февраля. Однако случился он, вероятно, еще 24 января. Это указывает время записи камеры видеонаблюдения.

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Напал на женщину внезапно

В видео заметно, что сначала мужчина зашел и спрашивал что-то о товаре. Продавщица показывала ему ассортимент белья и злоумышленник врасплох набросился.

Он присел и попытался обхватить нижнюю часть тела потерпевшей. Однако она вырвалась и попыталась скрыться. Впоследствии нападавший еще схватил кофту женщины и она сильно растянулась. Что было дальше – неизвестно.

Нападение на продавщицу магазина в Кривом Роге: смотрите видео

Что сказали правоохранители

Журналисты связались с полицией Кривого Рога и там рассказали, что такое событие действительно было. К ним поступило сообщение о попытке изнасилования.

Следователи уже начали устанавливать обстоятельства инцидента. Однако пока ничего не говорили об открытии уголовного производства.

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