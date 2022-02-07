Інспектор колонії у Кропивницькому зґвалтував неповнолітніх дівчат: справу розслідує ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру інспектору Кропивницької виправної колонії №6. Він зґвалтував 2 неповнолітніх дівчат.

Зловмиснику вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внести заставу. Слідчі з'ясовують чи були ще інші жертви ґвалтівника.

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Обставини злочину

Правоохоронці встановили, що в ніч на 26 липня 2021 року інспектор підвозив додому 13-річну дівчину. Натомість він завіз її у безлюдне місце, де зґвалтував. Перед тим злочинець відпочивав із друзями своєї сестри.

За два дні до цього він скоїв аналогічний злочин. Зокрема, за такою ж схемою зґвалтував 15-річну іншу знайому сестри. Дівчина була напідпитку.

Тепер ґвалтівникові загрожує до 15 років ув'язнення.

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