Інспектор колонії у Кропивницькому зґвалтував неповнолітніх дівчат: справу розслідує ДБР
Джерело:ДБР
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру інспектору Кропивницької виправної колонії №6. Він зґвалтував 2 неповнолітніх дівчат.
Зловмиснику вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внести заставу. Слідчі з'ясовують чи були ще інші жертви ґвалтівника.
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Обставини злочину
Правоохоронці встановили, що в ніч на 26 липня 2021 року інспектор підвозив додому 13-річну дівчину. Натомість він завіз її у безлюдне місце, де зґвалтував. Перед тим злочинець відпочивав із друзями своєї сестри.
За два дні до цього він скоїв аналогічний злочин. Зокрема, за такою ж схемою зґвалтував 15-річну іншу знайому сестри. Дівчина була напідпитку.
Тепер ґвалтівникові загрожує до 15 років ув'язнення.
Останні випадки зґвалтування в Україні
- На початку лютого стало відомо про інцидент в Кривому Розі, який стався ще у січні. В одному з магазинів одягу міста покупець накинувся на продавчиню. Він хотів її зґвалтувати.
- У Білій Церкві суд закінчив розгляд справи дворічної давності. Вона стосувалася розбійного нападу на жінку та її зґвалтування. На момент скоєння злочину у лютому 2020-го нелюдам було 18 та 19 років. Молодики напали 42-річну жінку, яка вийшла з дому пізно ввечері, один із них заражений ВІЛ.
- Також у Києві суд взяв під варту чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 25-річної дівчини. Він утримував її в неволі протягом двох днів.