За даними прокуратури Київської області, злочин стався у лютому 2020 року. Молодики побачили 42-річну жінку, яка вийшла з дому пізно ввечері, та вирішили на неї напасти.

Дивіться також У Києві жінка холоднокровно вбила таксиста ножем у серце

Старший зі злочинців кілька разів ударив жінку ножем та зґвалтував її.

Ґвалтівник знав, що хворіє на ВІЛ

Згідно з матеріалами кримінального провадження, 18-річний та 19-ріний зловмисники напали на жінку на Молодіжній вулиці біля гаражів.

Після нападу обидва злочинці скоїли щодо жінки сексуальні злочини, однак молодший лише змусив потерпілу задовольнити його без проникнення.

Жінку нелюди залишили пораненою та без можливості навіть викликати швидку. У потерпілої забрали телефон та годинник.

На щастя, постраждалій дивом вдалося вижити, однак згодом з'ясувалося, що ґвалтівник міг заразити жінку ВІЛ. Як згодом з'ясували правоохоронці, злочинець знав про свою хворобу та перебував на обліку з ВІЛ-інфекцією

Ґвалтівник мав сидіти в тюрмі

Слідчі, що розслідували кримінальне провадження, досить швидко встановили особи ймовірних зловмисників. Вдома у молодшого підозрюваного знайшли вкрадений у жінки телефон. Він заховав його у вентиляційному отворі.

На момент скоєння злочину обидва молодики не мали судимостей, однак 19-річний хлопець вже двічі міг опинитися за ґратами. Спочатку його спіймали за зберігання наркотиків, однак відпустили через те, що тоді він не був повнолітнім. Через 2 роки юнаку вже виповнилося 18. Тоді він став підозрюваним у пограбуванні супермаркету "Фуршет" у Білій Церкві. Втім, за даними джерел "Обозревателя", справу зам'яли. Тому замість перебування в тюрмі хлопець отримав можливість надалі скоювати злочини.

Під час розгляду справи про напад на жінку в суді зловмисників визнали винними. 19-річний хлопчик отримав 9 років тюрми за зґвалтування, розбійний напад, а також те, що піддав потерпілу небезпеці зараженням ВІЛ. Товариш засудженого отримав 7 років ув'язнення. Йому інкримінували сексуальне насильство та розбійний напад. Крім того, буде конфісковано половину майна злочинців і вони мають виплатити потерпілій понад 450 тис. грн матеріального та морального збитків.