За даними прокуратури Київської області, злочин стався у лютому 2020 року. Молодики побачили 42-річну жінку, яка вийшла з дому пізно ввечері, та вирішили на неї напасти.
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Старший зі злочинців кілька разів ударив жінку ножем та зґвалтував її.
Ґвалтівник знав, що хворіє на ВІЛ
- Згідно з матеріалами кримінального провадження, 18-річний та 19-ріний зловмисники напали на жінку на Молодіжній вулиці біля гаражів.
- Після нападу обидва злочинці скоїли щодо жінки сексуальні злочини, однак молодший лише змусив потерпілу задовольнити його без проникнення.
- Жінку нелюди залишили пораненою та без можливості навіть викликати швидку. У потерпілої забрали телефон та годинник.
- На щастя, постраждалій дивом вдалося вижити, однак згодом з'ясувалося, що ґвалтівник міг заразити жінку ВІЛ. Як згодом з'ясували правоохоронці, злочинець знав про свою хворобу та перебував на обліку з ВІЛ-інфекцією
Ґвалтівник мав сидіти в тюрмі
Слідчі, що розслідували кримінальне провадження, досить швидко встановили особи ймовірних зловмисників. Вдома у молодшого підозрюваного знайшли вкрадений у жінки телефон. Він заховав його у вентиляційному отворі.
На момент скоєння злочину обидва молодики не мали судимостей, однак 19-річний хлопець вже двічі міг опинитися за ґратами. Спочатку його спіймали за зберігання наркотиків, однак відпустили через те, що тоді він не був повнолітнім. Через 2 роки юнаку вже виповнилося 18. Тоді він став підозрюваним у пограбуванні супермаркету "Фуршет" у Білій Церкві. Втім, за даними джерел "Обозревателя", справу зам'яли. Тому замість перебування в тюрмі хлопець отримав можливість надалі скоювати злочини.
Під час розгляду справи про напад на жінку в суді зловмисників визнали винними. 19-річний хлопчик отримав 9 років тюрми за зґвалтування, розбійний напад, а також те, що піддав потерпілу небезпеці зараженням ВІЛ. Товариш засудженого отримав 7 років ув'язнення. Йому інкримінували сексуальне насильство та розбійний напад. Крім того, буде конфісковано половину майна злочинців і вони мають виплатити потерпілій понад 450 тис. грн матеріального та морального збитків.