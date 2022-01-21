До такого висновку прийшов Солом'янський районний суд Києва, який засудив злочинців до 15 та 10 років позбавлення волі. Втім, вбивці не погодилися з покаранням та подали апеляцію.

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На початку 2022 року вирок підтвердили в суді, а станом на 21 січня він вже набув чинності.

Чоловік душив, а жінки вдарила ножем

Моторошне вбивство таксиста сталося у травні 2016 року. Вночі подружжя підійшло до таксиста біля станції метро "Шулявська". Чоловіка попросили відвезти їх до мікрорайону Жуляни.

У темному провулку після зупинки пасажир накинув потерпілому мотузку на шию та почав його душити.

Дружина злочинця у цей момент вдарила таксиста ножем у серце.

Після вбивства зловмисники сховали тіло 62-річного потерпілого у лісосмузі під столицею, та поїхали на його машині.

Причетних до скоєння злочину поліцейські знайшли досить швидко. Чоловіка з жінкою затримали та звинуватили у вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у розбійному нападі та викраденні машини. Злочинець отримав 15 років ув'язнення, а жінку засудили до 10. Крім того, служителі Феміди розпорядилися конфіскувати майно засуджених.