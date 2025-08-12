Оккупанты в Крыму готовятся отключить мобильный интернет минимум на неделю. Такой шаг может быть связан с попыткой скрыть военные передвижения и ограничить доступ к информации.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на движение сопротивления "Желтая Лента". Оккупационные власти Крыма готовятся полностью отключить мобильный интернет на полуострове более чем на неделю.

Россияне готовятся оставить Крым без мобильного интернета

Соответствующее предупреждение обнародовало так называемое "министерство внутренней политики, информации и связи" Крыма. Там заявили, что ограничения вводят якобы с целью "противодействия вражеским атакам" и "обеспечения безопасности граждан".

По данным движения "Желтая Лента", отключение продлится минимум несколько дней, а вероятно – более недели. Это не первый случай: ранее оккупанты уже оставляли полуостров без мобильного интернета на более короткое время.

Кроме того, в сообщении отмечается, что кабельные интернет-провайдеры будут работать, однако россияне имеют возможность централизованно замедлять Wi-Fi, поскольку все провайдеры находятся под их контролем.

Сейчас активисты "Желтой Ленты" вместе с крымчанами готовят инструкции по альтернативным способам оставаться на связи в случае длительного отключения.