Показали видео задержания предполагаемого убийцы Фарион

В четверг, 25 июля, в городе Днепр правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Это 18-летний парень.

Во время брифинга главы МВД Игоря Клименко 26 июля показали видео задержания вероятного убийцы языковеда, пишет 24 Канал. Он рассказал, что через два дня после совершения преступления подозреваемый отправился в Днепр.

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Известно, что подозреваемому в убийстве Фарион уже объявили о подозрении в умышленном убийстве. Суд во Львове 26 июля избрал ему меру пресечения.

Задержание подозреваемого показали на брифинге Клименко / Видео 24 Канала

Кратко о подозреваемом

Во Львове 19 июля покушались на языковеда и бывшую народную депутатку Ирину Фарион. В результате огнестрельного ранения в голову она умерла в больнице.

25 июля задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Как рассказали в МВД, в день убийства подозреваемый гулял во дворе, где жила Ирина Фарион.За несколько секунд до убийства он надел красные перчатки и выстрелил в женщину, когда она ожидала такси.

Кроме того, подозреваемый мог готовить новые покушения.По информации правоохранителей, новой жертвой подозреваемого мог стать нардеп Максим Бужанский.