Воевать против женщин и детей могут только россияне: как в Украине реагируют на убийство Фарион

Во Львове 19 июля застрелили Ирину Фарион. Это событие всколыхнуло страну, шокированные украинцы выражают соболезнования независимо от своих взглядов на философию общественного деятеля.

Абсолютно все отмечают, что убийца должен быть наказан, а насилию не место в демократической стране. Также многие считают, что это политическое убийство.

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Жители Львова несут лампадки к месту убийства

Львовяне несут цветы и лампадки на место убийства Ирины Фарион – женщину застрелили выстрелом в голову под ее домом вечером 19 июля.

На кадрах, которые публикуют журналисты, видно, что на месте преступления до сих пор осталась большая лужа крови. Рядом с ней постепенно появляются лампадки и цветы.

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Как реагирует Украина на убийство Фарион