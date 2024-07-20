Воевать против женщин и детей могут только россияне: как в Украине реагируют на убийство Фарион
Во Львове 19 июля застрелили Ирину Фарион. Это событие всколыхнуло страну, шокированные украинцы выражают соболезнования независимо от своих взглядов на философию общественного деятеля.
Абсолютно все отмечают, что убийца должен быть наказан, а насилию не место в демократической стране. Также многие считают, что это политическое убийство.
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Жители Львова несут лампадки к месту убийства
Львовяне несут цветы и лампадки на место убийства Ирины Фарион – женщину застрелили выстрелом в голову под ее домом вечером 19 июля.
На кадрах, которые публикуют журналисты, видно, что на месте преступления до сих пор осталась большая лужа крови. Рядом с ней постепенно появляются лампадки и цветы.
Львов прощается с Фарион: видео Общественное и Радио Свобода
Как реагирует Украина на убийство Фарион
Он отметил, что это ужасное преступление и ему нет оправдания. Соболезнования родным и близким госпожи Ирины, а ей земля пухом. Надеюсь, что полиция и СБУ смогут обеспечить надлежащее суровое наказание для исполнителя и заказчиков. Террору на улицах украинских городов должен быть надлежащий ответ. Арахамия выразил соболезнования ее близким от имени всей фракции "Слуга Народа". Очевидно, что это политическое убийство, направлено на раскол и конфронтацию в обществе. Должны не допустить этого. Он отметил, что весь правоохранительный блок работает над тем, чтобы найти и наказать виновных в этом жестоком и показательном преступлении. Они должны понести ответственность. Страшно, когда так дерзко забирают жизнь человека, который так горячо отстаивала украинский язык, была патриоткой нашего государства и просто хорошей коллегой в Верховной Раде. Эта хрупкая женщина никогда не боялась поднимать острые вопросы языка, потому что твердо знала, что без языка нет народа! Покойся с миром! Виновник должен быть справедливо наказан. Он отметил, что террор и насилие в любой форме недопустимы. Преступник должен быть найден и привлечен к ответственности. Также Стефанчук выразил искренние соболезнования родным и близким. Начальник штаба полка "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич написал, что это мерзкое преступление. Воевать против детей и женщин способны только россияне. В этом нет чести и достоинства. Нападать на беззащитного человека с оружием – мерзко. Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук и профессор Ольга Богомолец также отреагировала на убийство Фарион. Покушение на человека – это всегда трагедия. Покушение на политика –всегда провокация. Покушение на женщину – всегда отвратительное преступление. Мы можем любить или не любить Ирину Фарион, разделять или критиковать ее радикальные взгляды... Но знаем главное: все мы граждане одной большой страны, имя которой – Украина. Все мы любим нашу родину, несмотря на партийные и идеологические разногласия. А тот, кто поднимает руку на человека, женщину, патриота – тот Украину не любит и пробует сделать нас слабее. Она добавила, что какими бы мотивами не руководствовался убийца - он враг нашей страны, должен быть задержан и наказан. Госпожа-посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что убийство Ирины Фарион – ужасное преступление, которое должно быть раскрыто. А преступник наказан. Третий президент Украины написал, что те, кто запланировал и совершил такое коварное нападение, должны быть обязательно идентифицированы и привлечены к ответственности. Вечная память и царство небесное, дорогая госпожа Ирина! Пусть сейчас Бог подарит Вам вечный покой и память о сложном пути преданности идеям украинской нации. Она была искренна в своей любви к Украине и защищала ее так, я считала целесообразным... Желаю сил семье госпожи Ирины выдержать этот тяжелый и несправедливый удар судьбы, В ЛНУ им. Франко отметили, что это "большая потеря для всего университетского сообщества, Львовщины и украинской нации". Выстрелом в висок убили Ирину Фарион – украинского языковеда, доктора филологических наук, политического и общественного деятеля, выпускницу Львовского университета. Ирина твердо стояла на своей языковой позиции и точно понимала, что язык не просто имеет значение, а является ключевым элементом существования нации. В своем проекте "Величие личности" ученая открыла для миллионов украинцев немало исторических фигур нашей истории, а сегодня о величии личности Ирины Дмитриевны должны говорить мы. Самое действенное – распространять и познавать ее научные труды, знакомиться с ее сетевыми проектами и рассказывать о них другим. Университет выразил веру в то, что все причастные к убийству будут наказаны. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей. Глава столицы отметил, что "насилие – не методы борьбы с оппонентами и теми, кто мыслит иначе". Убийство Ирины Фарион – это провокация и вызов. Правоохранительной системе, демократии и стабильности в стране. И должно быть расследовано оперативно и открыто для общественности. Убийца должен быть найден и должен понести ответственность сполна. Светлая память, Ирина Фарион. Он отметил, что медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью. От имени общины Львова он выразил искренние соболезнования семье и всем, кто ее знал и любил. Это очень страшно и ужасно. Я всегда говорю, что в Украине больше нет безопасного места. Но чтобы такое дерзкое, наглое убийство. Убийцу надо найти! Спасибо правоохранительным органам, которые активно работают над этим. Заказчик также должен быть известен и нести полную ответственность. Еще когда Ирина Фарион находилась в больнице в критическом состоянии, президент Зеленский отметил, что необходимо найти нападавшего. Очевидно, что любое насилие заслуживает лишь осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность.
Сергей Притула
Давид Арахамия
Руслан Марцинкив, мэр Франковска
Председатель ВР Руслан Стефанчук
Богдан Кротевич
Заслуженный врач Ольга Богомолец
Посол Украины в США
Виктор Ющенко
– написал он.
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
Мэр Киева Виталий Кличко
Омбудсмен Дмитрий Лубинец
Андрей Садовый, мэр Львова
Владимир Зеленский
Он отметил, что это ужасное преступление и ему нет оправдания.
Соболезнования родным и близким госпожи Ирины, а ей земля пухом. Надеюсь, что полиция и СБУ смогут обеспечить надлежащее суровое наказание для исполнителя и заказчиков. Террору на улицах украинских городов должен быть надлежащий ответ.
Арахамия выразил соболезнования ее близким от имени всей фракции "Слуга Народа".
Очевидно, что это политическое убийство, направлено на раскол и конфронтацию в обществе. Должны не допустить этого.
Он отметил, что весь правоохранительный блок работает над тем, чтобы найти и наказать виновных в этом жестоком и показательном преступлении. Они должны понести ответственность.
Страшно, когда так дерзко забирают жизнь человека, который так горячо отстаивала украинский язык, была патриоткой нашего государства и просто хорошей коллегой в Верховной Раде. Эта хрупкая женщина никогда не боялась поднимать острые вопросы языка, потому что твердо знала, что без языка нет народа! Покойся с миром! Виновник должен быть справедливо наказан.
Он отметил, что террор и насилие в любой форме недопустимы. Преступник должен быть найден и привлечен к ответственности.
Также Стефанчук выразил искренние соболезнования родным и близким.
Начальник штаба полка "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич написал, что это мерзкое преступление.
Воевать против детей и женщин способны только россияне. В этом нет чести и достоинства. Нападать на беззащитного человека с оружием – мерзко.
Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук и профессор Ольга Богомолец также отреагировала на убийство Фарион.
Покушение на человека – это всегда трагедия. Покушение на политика –всегда провокация. Покушение на женщину – всегда отвратительное преступление. Мы можем любить или не любить Ирину Фарион, разделять или критиковать ее радикальные взгляды... Но знаем главное: все мы граждане одной большой страны, имя которой – Украина. Все мы любим нашу родину, несмотря на партийные и идеологические разногласия. А тот, кто поднимает руку на человека, женщину, патриота – тот Украину не любит и пробует сделать нас слабее.
Она добавила, что какими бы мотивами не руководствовался убийца - он враг нашей страны, должен быть задержан и наказан.
Госпожа-посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что убийство Ирины Фарион – ужасное преступление, которое должно быть раскрыто. А преступник наказан.
Третий президент Украины написал, что те, кто запланировал и совершил такое коварное нападение, должны быть обязательно идентифицированы и привлечены к ответственности.
Вечная память и царство небесное, дорогая госпожа Ирина! Пусть сейчас Бог подарит Вам вечный покой и память о сложном пути преданности идеям украинской нации. Она была искренна в своей любви к Украине и защищала ее так, я считала целесообразным... Желаю сил семье госпожи Ирины выдержать этот тяжелый и несправедливый удар судьбы,
В ЛНУ им. Франко отметили, что это "большая потеря для всего университетского сообщества, Львовщины и украинской нации".
Выстрелом в висок убили Ирину Фарион – украинского языковеда, доктора филологических наук, политического и общественного деятеля, выпускницу Львовского университета.
Ирина твердо стояла на своей языковой позиции и точно понимала, что язык не просто имеет значение, а является ключевым элементом существования нации. В своем проекте "Величие личности" ученая открыла для миллионов украинцев немало исторических фигур нашей истории, а сегодня о величии личности Ирины Дмитриевны должны говорить мы. Самое действенное – распространять и познавать ее научные труды, знакомиться с ее сетевыми проектами и рассказывать о них другим.
Университет выразил веру в то, что все причастные к убийству будут наказаны. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей.
Глава столицы отметил, что "насилие – не методы борьбы с оппонентами и теми, кто мыслит иначе".
Убийство Ирины Фарион – это провокация и вызов. Правоохранительной системе, демократии и стабильности в стране. И должно быть расследовано оперативно и открыто для общественности.
Убийца должен быть найден и должен понести ответственность сполна. Светлая память, Ирина Фарион.
Он отметил, что медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью. От имени общины Львова он выразил искренние соболезнования семье и всем, кто ее знал и любил.
Это очень страшно и ужасно. Я всегда говорю, что в Украине больше нет безопасного места. Но чтобы такое дерзкое, наглое убийство. Убийцу надо найти! Спасибо правоохранительным органам, которые активно работают над этим. Заказчик также должен быть известен и нести полную ответственность.
Еще когда Ирина Фарион находилась в больнице в критическом состоянии, президент Зеленский отметил, что необходимо найти нападавшего.
Очевидно, что любое насилие заслуживает лишь осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность.