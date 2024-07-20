Воювати проти жінок та дітей можуть тільки росіяни: як в Україні реагують на вбивство Фаріон

У Львові 19 липня застрелили Ірину Фаріон. Ця подія сколихнула країну, шоковані українці висловлюють співчуття незалежно від своїх поглядів на філософію громадської діячки.

Абсолютно всі наголошують, що вбивця повинен бути покараний, а насиллю не місце в демократичній країні. Також багато хто вважає, що це політичне вбивство.

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Жителі Львова несуть лампадки до місця вбивства

Львівʼяни несуть квіти та лампадки на місце вбивства Ірини Фаріон – жінку застрелили пострілом в голову під її будинком ввечері 19 липня.

На кадрах, які публікують журналісти, видно, що на місці злочину досі залишилася велика калюжа крові. Поруч з нею поступово з'являються лампадки та квіти.

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