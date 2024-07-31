Перед ликвидацией глава ХАМАС Гания находился на инаугурации президента Ирана

Утром 31 июля стало известно, что в Иране был убит глава ХАМАС Исмаил Гания. Накануне своей смерти он находился в Тегеране на инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкияна.

Там он также проводил переговоры с иранскими властями. К слову, Иран на протяжении многих лет является ключевым сторонником ХАМАС на Ближнем Востоке. Смотрите также Белый дом и Израиль впервые отреагировали на убийство лидера ХАМАС Гания играл ключевую роль в переговорах по Сектору Газа На церемонии инаугурации Пезешкияна в Тегеране, прошедшей во вторник, 30 июля, Исмаил Гания был среди почетных гостей.

По данным CNN, он играл ключевую роль в переговорах о перемирии в Секторе Газа и об освобождении израильских заложников. Он был якобы тем, кто "принимал ключевые решения".

Он был тем, кто видел ценность соглашения и сыграл важную роль в достижении определенных прорывов в переговорах. На данном этапе непонятно, как это повлияет на переговоры о прекращении огня,

– пишет CNN о смерти Гании со ссылкой на свой источник.

Добавим, что ХАМАС обвинил в убийстве Гании Израиль. Убитый руководил политическими операциями организации по эмиграции в Катаре.

Он погиб якобы в результате израильского рейда на его резиденцию в Тегеране, где он находился после инаугурации Пезешкиана.