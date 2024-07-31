Там дали первые комментарии относительно убийства Хании. Об их заявлениях написало издание CNN.

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Первые комментарии Белого дома и Израиля на смерть Исмаила Хании

Издание отметило, что Белый дом в курсе информации о смерти Исмаила Хании.



Собственно, Белый дом ознакомился с сообщениями об убийстве политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране. Об этом заявил представитель, однако предоставлять дальнейшие комментарии он отказался.

А вот израильские военные отказываются комментировать смерть политического лидера ХАМАС.

Так, израильские военные заявили CNN, что они "не реагируют на сообщения в иностранных СМИ" после того, как государственные СМИ Ирана сообщили, что в Иране убит политический лидер ХАМАС Исмаила Ханию.

Отмечается, что в отдельном заявлении ХАМАС заявил, что Хания был убит во время, по его словам, израильского нападения на его резиденцию в Тегеране после того, как он участвовал в инаугурации президента Ирана.

В CNN добавили, что Хания был давним старшим лидером группировки после того, как впервые присоединился к ХАМАС в конце 1980-х годов и поднялся по карьерной службе в последующие десятилетия.