Перед ліквідацією глава ХАМАС Ганія перебував на інавгурації президента Ірану

Вранці 31 липня стало відомо, що в Ірані було вбито главу ХАМАС Ісмаїла Ганію. Напереродні своєї смерті він перебував у Тегерані на інавгурації президента Ірану Масуда Пезешкіяна.

Там він також проводив переговори з іранською владою. До слова, Іран впродовж багатьох років є ключовим прихильником ХАМАС на Близькому Сході. Дивіться також Білий дім та Ізраїль вперше відреагували на вбивство лідера ХАМАС Ганія відігравав ключову роль у переговорах щодо Сектору Гази На церемонії інавгурації Пезешкіяна в Тегерані, що пройшла у вівторок, 30 липня, Ісмаїл Ганія був серед почесних гостей.

За даними CNN, він відігравав ключову роль у переговорах про перемир'я в Секторі Гази та про звільнення ізраїльських заручників. Він був нібито тим, хто "приймав ключові рішення".

Він був тим, хто бачив цінність угоди і зіграв важливу роль у досягненні певних проривів у переговорах. На даному етапі незрозуміло, як це вплине на переговори про припинення вогню,

– пише CNN про смерть Ганії із посиланням на своє джерело.

Додамо, що ХАМАС звинуватив у вбивстві Ганії Ізраїль. Вбитий керував політичними операціями організації з еміграції в Катарі.

Він загинув нібито в результаті ізраїльського рейду на його резиденцію в Тегерані, де він перебував після інавгурації Пезешкіана.