Думали, видят дочь последний раз, потому что это билет в один конец: история семьи защитников Плебановичей

Война, которую против нас уже больше 9 лет ведет Россия, заставила тысячи украинцев взять оружие в руки. Для кого-то борьба с Россией уже стала частью жизни, ведь длится с 2014 года. Среди них – Петр и Василина Плебановичи – супруги защитники, которых познакомила война.

Петр и Василина – ветераны АТО, которые еще до 24 февраля 2022 года несомненно решили для себя, что когда начнется полномасштабная война – оба вернутся на службу. О знакомстве на войне и возвращении на фронт уже супругами – читайте в материале 24 Канала ко Дню защитников и защитниц Украины.

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История любви, которая началась во фронтовом госпитале

Петр в свое время пошел добровольцем в АТО, как и Василина. Только девушка стала боевым медиком и спасала жизнь наших воинов. Тогда ей было всего 18 лет, но при виде воинов в военном госпитале во Львове поняла, что она нужна на фронте.

Василина была самым молодым боевым медиком, но спасла не одну жизнь. Но беда только в том, что не всегда удается спасти раненого. Так что на войне девушка впервые собственными глазами увидела смерть.



Василина ушла боевым медиком на Восток в 18 лет / Фото из личного архива девушки

Однажды к Василине привезли военного с тяжелым осколочным ранением ноги – Петра. Парень попросил медика, чтобы она оставила ему на память обломок, который достали с его ноги, на что ответила, что не может этого сделать, но может сфотографировать и прислать ему фотографию.

С этой фотографии началось их дальнейшее общение. Петра после ранения перевели на лечение во Львов, так как Василине дали отпуск, парень пригласил ее на кофе.

Я приехала в отпуск во Львов, а он здесь был в военном госпитале. Предложил выпить кофе. Выпили. Вот скоро будет пятая годовщина брака,

– так шутила Василина в интервью за несколько месяцев до полномасштабной войны.

В следующий раз, когда Василина приехала в отпуск, то вернулась уже с кольцом – пара обручилась. Только вот Петру приходилось еще ждать свою возлюбленную с фронта. Да и сама девушка вспоминала, что после свадьбы на Востоке дни шли дольше, потому что постоянно хотелось вернуться к любимому.

Но наконец Василина вернулась с фронта, и у супругов родилась дочь. Для вернувшихся с фронта военных во время, когда на вопрос реабилитации особо внимания государство не обращало, ребенок стал утешением.

Кроме того, Василина решила заниматься выбойкой – древней техникой отделки одежды, которая старше, чем вышивка. Дело не приносило больших доходов, однако помогло отвлечься и занять себя. Мужчина полностью поддержал начинание жены.

24 февраля отдали дочь родным и думали, что видят ее в последний раз.

С Василиной и Петром я познакомился в октябре 2021 года – за считанные месяцы до полномасштабной войны. Тогда наша команда работала над проектом о защитниках "Цена мирного неба". Василина тогда не исключала возможности возвращения на фронт, но не скоро, ведь нужно было заниматься воспитанием ребенка. Петр тоже такой возможности не исключал, хотя к тому времени ему давались в знаки последствия ранения ноги.

И кто бы мог подумать, что так скоро все изменится и наступит то роковое 24 февраля. Об угрозе большой войны как в украинской, так и в западной прессе говорили месяцами. Василина вспоминает, что ей стало очевидно, что вторжение неотвратимо, когда Путин признал боевиков. А случилось это 21 февраля – когда супруги праздновали пятую годовщину брака.

Я сразу начала собирать вещи, документы ребенка, чтобы если вдруг начнется – отправить ее к бабушке и дедушке. Муж меня успокоил, говорил, что, возможно, это блеф. Но уже 24-го мы поняли, что не блеф,

– вспоминает Василина.

Поэтому как только началось полномасштабное вторжение, супруги решили возвращаться на фронт. Дочурку пришлось отдать под присмотр бабушки и дедушки, при том, что раньше ее почти никогда не оставляли на кого-то. Сейчас Василина вспоминает, что в тот момент думала, что видит дочку последний раз – они с мужем были уверены в том, что возвращение на фронт – это билет в один конец.



Семья Плебанович / Фото с фейсбук-страницы Петра Плебановича

Защитники заходили в освобожденную деревню, а за ними летели аисты

24 февраля Василина с Петром пошли в военкомат. Но поскольку в то время Рада еще не ввела военное положение, их обоих не приняли. Однако уже на следующий день супругов все же мобилизовали и они присоединились к рядам ровненской Теробороны.

Когда Россия начала полномасштабную войну, к оружию взялись не только ветераны АТО и ООС, но и те, кто никогда до этого не был причастен к военному делу. Петр и Василина учили новичков, как пользоваться автоматом, как оказывать медицинскую помощь и другое необходимое.

Позже подразделение отправилось на границу с Беларусью, поскольку была угроза наступления оттуда, потому что на соседней Житомирщине уже шли бои. Когда угроза прошла, бригаду передислоцировали. В результате Петр и Василина, служившие в одном взводе, оказались под Киевом. В тот период россияне, получив по зубам, отступали.



Василина и Петр вернулись на фронт супругами / Фото с фейсбук-страницы Петра Плебановича

Подразделение, в котором служили супруги, вошло в одно из освобожденных сел возле столицы, и все ужаснулись от масштабов разрушений и варварства россиян – на улицах были замученные тела мирных жителей, которых еще и заминировали, лежали трупы расстрелянных животных. Дома – разбиты или разграблены. Света, газа и связи – нет. На календаре весна, но на улице холодно.

Сейчас женщина вспоминает, что местные заметили очень интересную деталь в тот день, когда в освобожденные населенные пункты заходили наши ВСУ.

Мы того сразу не заметили, потом местные говорили, что мы шли, а за нами в село прилетели аисты и начали делать гнезда на разрушенной электросети,

– вспоминает защитница.

Еще одно щемящее воспоминание связано с местными. Люди жили в подвалах, без лекарств, еды, света, связи и тепла. Воины, имея запасы пищи, хотели поделиться с местными, поэтому спросили их: "Есть что есть?", а в ответ вместо да или нет, услышали "Немного имеем, но поделимся с вами". Люди, не имея фактически ничего, хотели угостить защитников.

Двух человек от расстрела спасло только то, что в деревню заходили ВСУ

Оккупанты издевались над местными во время оккупации. Одну часть села контролировали кадыровцы, другую – кадровые российские военные. И действовали они по специфической тактике – в селе, которое контролировали кадыровцы, они издевались над местными. А потом к ним приходили кадровые военные, которые якобы были хорошими. В другой части деревни действовали наоборот.

Однако буквально за считанные минуты до того, как ВСУ зашли в деревню, оккупанты прямо среди улицы поставили на колени двух местных жителей – женщину и старшего мужчину. Их назвали "бандеровцами", потому что те разговаривали по-украински, и хотели расстрелять. И только то, что по рации оккупантам передали, что идут ВСУ, спасло этих людей. Русские бросили их в канаву и начали бежать. Дом женщины до этого россияне почти полностью уничтожили, а дедушка после освобождения села квартировал у себя весь взвод, в котором служили Петр и Василина.

Люди, пережившие оккупацию, переосмыслили свою жизнь и взгляды. Об этом свидетельствует один эпизод, о котором нам рассказала Василина.

Мы на дежурстве, подходит к нам бабушка и начинает говорить странные вещи. Мы подумали, что это провокация, потому что она говорила: "Я любила Путина, я его ждала, я голосовала за пророссийские партии". Мы сразу думали подойти, выяснить, что происходит, чтобы потом сообщить, куда следует, что здесь такие нездоровые нарративы. А потом на украинском эта же бабушка говорит: "А чтобы они все сдохли! Ненавижу их, проклинаю!",

– вспоминает защитница.

Более того, после освобождения села люди жгли книги российских авторов. Местные говорили, что Пушкин или Лермонтов ничего им плохого не сделали, но ни с чем русским связывать себя не хотели.

Петр отдал все свое лекарство местной и тем спас ей жизнь

Петр вернулся в строй, несмотря на ранение и несмотря на то, что в результате получил группу инвалидности. Однако холод и постоянные физические нагрузки ухудшали здоровье защитника. Василина рассказывает, что для того чтобы поддерживать здоровье, у него были с собой лекарства и витамины, которые дают в случае инсульта.

Во время наряда в одном из домов супруги обнаружили женщину, которая не могла подняться с кровати – у нее произошел инсульт. Транспортировать ее в больницу не было возможности – автомобилей в селе не было (россияне украли те, которые могли украсть, а те, которые не заводились, давили танками). Военные тоже ездили разве что на велосипедах. Интернета и связи не было.



Супруги служили в одном взводе / Фото с фейсбук-страницы Петра Плебановича

Поэтому Петр решил, что его лекарство той женщине будет намного нужнее. Через несколько дней ее смогли госпитализировать, однако именно поступок защитника спас ей жизнь. Василина не скрывает своего восхищения этим, хотя и признает, что это ударило по здоровью мужа.

Здоровье у него ухудшилось, но было невозможно не отдать лекарство. Это был его выбор. И мне кажется, что это очень важно было при инсульте и это требовалось. А медикаментов тогда же не было,

– добавляет Василина.

Из-за стресса без родителей маленькая дочь перестала разговаривать

Дочь Василины и Петра, как теперь вспоминает защитница, обиделась на родителей, которые пошли на войну. Ребёнок не понимал, что происходит, а его родители куда-то исчезли. Когда родители звонили по телефону или по видеосвязи, дочь с ними не хотела разговаривать – обижалась.

Моя мама звонила, плакала, и я плакала. А я говорила: "Я не могу по-другому, поймите, потому что, возможно, я именно вас защищаю",

– вспоминает защитница.

Между тем, будучи на Киевщине, как вспоминает защитница, супруги смирились с мыслью, что они не вернутся назад. Поэтому выполняли боевые задания почти без страха.

Мне было тяжело, потому что я понимала, что у меня есть ребенок. Я волновалась, как она вырастет без нас. А еще я мечтала заниматься искусством, выбойкой. Думаю: "Боже, сколько всего я бы еще сделала". Я смирилась с тем, что у нас был билет в один конец и стало проще,

– говорит Василина.

Но из-за стресса ребенок перестал разговаривать и заболел. Со службы Василину отказывались отпустить даже на 3 дня к ребенку, поэтому супруги решили, что кто-то должен быть с дочерью – за 2 месяца полномасштабной войны ряды армии пополнили люди, которые 24 февраля не умели стрелять, а к тому моменту подготовленных становилось больше. Поэтому Василина уволилась со службы.

Я думала, что дочь вообще не будет со мной разговаривать, думала, что не простит,

– вспоминает Василина.

Петр остался, однако здоровье давалось в знаки. Поэтому через 2 месяца, когда уже ходить почти не мог, мужчина отправился на лечение. Впереди еще немало обследований и длительное лечение, которое защитник сейчас проходит в Германии. Жена с дочерью рядом с ним.

Борьба не прекращается даже за границей

Несмотря на то, что сейчас семья находится в Германии, Василина и Петр не могут быть в стороне от продолжающейся войны. Поэтому сейчас семья занимается сбором средств и закупкой необходимых вещей для военных, а преимущественно – турникетов, которые важны на фронте.

Василина и Петр, не только как очевидцы, но и участники войны, рассказывают людям в Германии о войне, о том, что оставляют россияне, и о том, как они могут помочь и почему это важно. Истина проста – турникет имеет цену, но он может спасти бесценную жизнь.

Это теперь моя миссия здесь – помогать волонтерам и рассказывать людям о войне, важности турникетов на фронте. Муж рассказывает людям о собственном опыте – как ему когда-то накладывали турникет, а он был некачественным. Мы пропагандируем, чтобы люди помогали нам закупать необходимые вещи для фронта,

– говорит Василина.