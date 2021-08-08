Тело нашли в заброшенном коттедже: итальянец признался в убийстве украинки Кристины Новак
8 августа 2021 , 15:33Читати новину українською
Источник:"Украинская газета.ІТ"
Итальянец Франческо Люпин признался в том, что убил украинку Кристину Новак в ноябре 2020 года. Тело 29-летней женщины нашли в заброшенном коттедже возле города Кастельфранко-ди-Сотто в мае 2021 года.
Правоохранители сразу заподозрили в преступлении 50-летнего соседа гражданки Украины. Мужчина отрицал все обвинения, но недавно признался в содеянном.
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После того, как в ходе расследования нашли существенные доказательства вины Франческо Люпина, его сразу взяли под стражу.
- На данный момент он находится в тюрьме в городе Пиза.
Итальянец признался в убийстве
На допросе, который длился в течение 9 часов, итальянец в присутствии своего адвоката рассказал, что убил 29-летнюю Кристину Новак.
- Злоумышленник отметил, что будет сотрудничать со следствием.
Что известно о трагедии: коротко
- Украинка переехала жить в Италию к своему парню. Однако в октябре 2020 года его арестовали за хранение марихуаны и оружия.
- В ноябре 2020 года девушка перестала выходить на связь. Дома ее не было, а документы были на месте. Тогда родные обратились в полицию.
- Итальянские правоохранители открыли дело о похищении человека. Район исчезновения прочесывали полицейские с собаками.
- В марте арестовали соседа Кристины Новак – 50-летнего итальянца Франческо Люпина, который причастен к торговле наркотиками и оружием.
- Тогда следователи сообщили, что у них есть достаточно доказательств причастности мужчины к убийству 29-летней гражданки Украины.