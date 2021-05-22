Женщина жила и работала в ночном клубе недалеко от того места, где ее следы потеряли. Именно возле того коттеджа прервался сигнал мобильного девушки.

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Итальянская полиция нашла тело пропавшей украинки

По информации издания Iltirreno, украинку узнали по кольцу на пальце, которое она носила. Кольцо девушке подарил мужчина, с которым она жила. Это 41-летний испанец, которого в октябре 2020 года арестовали за хранение марихуаны и оружия. Именно после этого ареста и исчезла Кристина.

Предварительно известно, что девушка якобы погибла в результате огнестрельного ранения. Следствие утверждает, что после этого ее тело перенесли в заброшенный дом. Сейчас точное время смерти должно установить вскрытие.



Полиция нашла мертвой Кристину Новак / Фото Украинская газета в Италии

Коротко об исчезновении Украинки в Италии

Украинка переехала жить в Италию к своему парню. Однако в октябре 2020 года его арестовали за хранение марихуаны и оружия.

В начале ноября 2020 года девушка перестала выходить на связь. Дома ее не было, а документы были на месте. Тогда родные обратились в полицию.

Итальянская полиция открыла дело о похищении человека. Район исчезновения прочесывали полицейские с собаками.

В марте правоохранители арестовали соседа пары – 50-летнего итальянца, мастера тату Франческо Лупино, который причастен к торговле наркотиками и оружием.

Следователи тогда сказали, что у них есть достаточно доказательств причастности Лупино к убийству.

Источник: Obozrevatel