Жінка жила та працювала в нічному клубі неподалік того місця, де її сліди загубили. Саме біля того котеджу перервався сигнал мобільного дівчини.

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Італійська поліція знайшла тіло зниклої українки

За інформацією видання Iltirreno, українку впізнали за каблучкою на пальці, яку вона носила. Перстень дівчині подарував чоловік, з яким вона жила. Це 41-річний іспанець, якого в жовтні 2020 року заарештували за зберігання марихуани і зброї. Саме після цього арешту й зникла Христина.

Попередньо відомо, що дівчина нібито загинула в результаті вогнепального поранення. Слідство стверджує, що після цього її тіло перенесли в занедбаний будинок. Наразі точний час смерті має встановити розтин.



Поліція знайшла мертвою Христину Новак / Фото Українська газети в Італії

Коротко про зникнення українки в Італії

Українка переїхала жити в Італію до свого хлопця. Проте у жовтні 2020 року його заарештували за зберігання марихуани і зброї.

На початку листопада 2020 року дівчина перестала виходити на зв'язок. Вдома її не було, а документи були на місці. Тоді рідні звернулись у поліцію.

Італійська поліція відкрила справу про викрадення людини. Район зникнення прочісували поліцейські з собаками.

У березні правоохоронці заарештували сусіда пари – 50-річного італійця, майстра тату Франческо Лупіно, який причетний до торгівлі наркотиками і зброєю.

Слідчі тоді сказали, що у них є достатньо доказів причетності Лупіно до вбивства.

Джерело: Obozrevatel