Тіло знайшли у покинутому котеджі: італієць зізнався в убивстві українки Христини Новак

Італієць Франческо Люпіно зізнався у тому, що вбив українку Христину Новак в листопаді 2020 року. Тіло 29-річної жінки знайшли у закинутому котеджі поблизу міста Кастельфранко-ді-Сотто в травні 2021.

Правоохоронці одразу запідозрили у злочині 50-річного сусіда громадянки України. Чоловік заперечував усі звинувачення, але нещодавно зізнався у скоєному.

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Після того, як під час розслідування знайшли суттєві докази вини Франческо Люпіно, його одразу взяли під варту.

Наразі він перебуває у в'язниці в місті Піза.

Італієць зізнався в убивстві

На допиті, який тривав впродовж 9 годин, італієць у присутності свого адвоката розповів, що вбив 29-річну Христину Новак.

Зловмисник зазначив, що співпрацюватиме зі слідством.

Що відомо про трагедію: коротко

Українка переїхала жити в Італію до свого хлопця. Проте у жовтні 2020 року його заарештували за зберігання марихуани та зброї.

У листопаді 2020 року дівчина перестала виходити на зв'язок. Вдома її не було, а документи були на місці. Тоді рідні звернулись у поліцію.

Італійські правоохоронці відкрили справу про викрадення людини. Район зникнення прочісували поліцейські з собаками.

У березні заарештували сусіда Христини Новак – 50-річного італійця Франческо Люпіно, який причетний до торгівлі наркотиками та зброєю.

Тоді слідчі тоді повідомили, що у них є достатньо доказів причетності чоловіка до вбивства 29-річної громадянки України.