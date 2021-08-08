Тіло знайшли у покинутому котеджі: італієць зізнався в убивстві українки Христини Новак
8 серпня 2021 , 15:25Читать новость на русском
Джерело:"Українська газета.ІТ"
Італієць Франческо Люпіно зізнався у тому, що вбив українку Христину Новак в листопаді 2020 року. Тіло 29-річної жінки знайшли у закинутому котеджі поблизу міста Кастельфранко-ді-Сотто в травні 2021.
Правоохоронці одразу запідозрили у злочині 50-річного сусіда громадянки України. Чоловік заперечував усі звинувачення, але нещодавно зізнався у скоєному.
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Після того, як під час розслідування знайшли суттєві докази вини Франческо Люпіно, його одразу взяли під варту.
- Наразі він перебуває у в'язниці в місті Піза.
Італієць зізнався в убивстві
На допиті, який тривав впродовж 9 годин, італієць у присутності свого адвоката розповів, що вбив 29-річну Христину Новак.
- Зловмисник зазначив, що співпрацюватиме зі слідством.
Що відомо про трагедію: коротко
- Українка переїхала жити в Італію до свого хлопця. Проте у жовтні 2020 року його заарештували за зберігання марихуани та зброї.
- У листопаді 2020 року дівчина перестала виходити на зв'язок. Вдома її не було, а документи були на місці. Тоді рідні звернулись у поліцію.
- Італійські правоохоронці відкрили справу про викрадення людини. Район зникнення прочісували поліцейські з собаками.
- У березні заарештували сусіда Христини Новак – 50-річного італійця Франческо Люпіно, який причетний до торгівлі наркотиками та зброєю.
- Тоді слідчі тоді повідомили, що у них є достатньо доказів причетності чоловіка до вбивства 29-річної громадянки України.