На замовне вбивство пішла 36-річна жителька Ковельського району. Як виявилось, причина такого кроку волинянки банальна – це гроші.

До теми На Київщині чоловік задушив дружину, бо та не приготувала йому їсти

Жінка не хотіла повертати кредити, які взяла на чоловіка

Вона не хотіла повертати кредити, оформлені на чоловіка. Жінка неодноразово користувалась особистими документами колишнього це дозволило їй нажитись 200 тисячами гривень.

Поліцейські влаштували імітацію вбивства

Потенційній жертві пощастило: про злочин дізнались ще до його виконання. Поліцейські влаштували імітацію вбивства. Замовниця потрапила в рук правоохоронців, коли передавала гроші підставному кілеру. Зустріч відбулась біля одного з сіл Володимир-Волинського району. Псевдокілер передав своїй "клієнтці" начебто докази виконаного завдання.

Зверніть увагу! За злочинні наміри підозрюваній загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення.

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У Києві запобігли замовному вбивстві

Зазначимо, що нещодавно замовному вбивству запобігли і в Києві. Державне бюро розслідувань виявило 2 осіб, які підшуковували кілера. Він мав би вбити людину у США. За таку роботу були готові заплатити 45 тисяч доларів.