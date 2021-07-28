Сусіди розповіли, що вони часто сварились й разом випивали алкоголь. Дітей у них не було.

Інша історія Росіянка, яка двічі відсиділа за вбивство екскоханих, зарізала нового співмешканця

Це сталось після чергової сварки

Після чергової сварки, чоловік (йому 34 роки) пішов спати в іншу кімнату, але захотів їсти й вночі зайшов до дружини й вимагав, аби та негайно приготувала йому вечерю. Жінка відмовила й тоді чоловік зірвався й почав її душити – закрив ніс та рот руками.

Задушив й пішов спати

Наступного дня він повідомив родичам дружини, що вона померла. Проте пізніше, під тиском доказів, чоловік зізнався, що вбив її голими руками. Після цього чоловік пішов спати.

Зі слів сусідів, жінка любила чоловіка, не дивлячись на те, що він її бив.

Що загрожує вбивці

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.