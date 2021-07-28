Інцидент трапився у Нижньому Новгороді, що у центрі Росії. Раніше судима 50-річна жінка зарізала свого коханого.

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Як це відбулося

Слідчі встановили, що вранці 22 липня у жінки виник конфлікт з її співмешканцем. Вони саме святкували його день народження. Перебуваючи напідпитку, жінка схопила ніж та завдала кілька ножових поранень 62-річному імениннику. Від отриманих травм він помер на місці.

Відзначається, що мотивом злочину послужила сварка на грунті ревнощів: чоловік приревнував співмешканку до сусіда.

Не перше вбивство жінки

Російські поліцейські також заявили, що раніше жінка вже двічі позбавляла життя своїх співмешканців, і кожен раз злочини обвинувачена здійснювала саме в цьому ж будинку.

Їй вже висунули звинувачення в умисному вбивстві та взяли під варту. Жінка визнала свою вину. Тепер їй загрожує до 15 років позбавлення волі.



50-річна росіянка вбила співмешканця / Фото Слідчого управління Росії