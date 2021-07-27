Як повідомили у поліції Києва, правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру. Незабаром йому обиратимуть запобіжний захід.

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Якщо суд визнає фігуранта справи винним, йому загрожує до 6 місяців арешту або до 2 років обмеження волі.

Що відомо про конфлікт на парковці ЖК у Софіївській Борщагівці

Інцидент стався у дворі житлового комплексу "Софія від Мартинова". 40-річний чоловік запаркував свою машину з порушенням правил та заблокував автівку сусіда.

Через це 30-річний місцевий мешканець зробив порушнику зауваження. Однак той відреагував вкрай агресивно – дістав пістолет та приставив його до голови потерпілого.

Судячи з того, що у поліції не кажуть про незаконне поводження зі зброєю, пістолет чоловіка виявився травматичним та зареєстрованим. Таку зброю в Україні дозволено мати правоохоронцям, суддям, журналістам та військовослужбовцям. Втім, не виключена ймовірність, що зброя була пневматичною. Її може купити будь хто повнолітній.

Вчинок зловмисника оцінили як погрозу вбивством.

Днями йому оголосили про підозру у скоєнні злочину.