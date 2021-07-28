Инцидент произошел в Нижнем Новгороде, что в центре России. Ранее судимая 50-летняя женщина зарезала своего возлюбленного.

Важно Жителю Киевщины, который угрожал убийством за замечание, грозит до 2 лет колонии

Как это произошло

Следователи установили, что утром 22 июня у женщины возник конфликт с ее сожителем, празднуя его день рождения. Находясь навеселе, она схватила нож и нанесла несколько ножевых ранений 62-летнему имениннику. От полученных травм он умер на месте.

Отмечается, что мотивом преступления послужила ссора на почве ревности: мужчина приревновал сожительницу к соседу.

Не первое убийство женщины

Российские полицейские также заявили, что ранее женщина уже дважды лишала жизни своих сожителей, и каждый раз преступления обвиняемая осуществляла именно в этом же доме.

Ей уже предъявили обвинения в умышленном убийстве и взяли под стражу. Женщина признала свою вину. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.



50-летняя россиянка убила сожителя / Фото Следственного управления России