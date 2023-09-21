В Нагорном Карабахе ликвидировали заместителя командующего "миротворческими" силами России
В Нагорном Карабахе ликвидировали заместителя командующего "миротворческими" силами России по военно-политической работе Ивана Ковгана. Его убили 20 сентября.
Российский автомобиль УАЗ, в котором находился Ковган, был расстрелян. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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В Нагорном Карабахе убили заместителя командующего "миротворческими" силами России
Как стало известно, капитан 1-го ранга Иван Ковган был ликвидирован 20 сентября этого года в Нагорном Карабахе. Мужчина погиб за три дня до своего 53-го дня рождения.
Должность Ивана Ковгана – заместитель командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе (город Гаджиево Мурманской области).
Офицер Северного флота России Андрей Лузик пожаловался, что Ковган был военным моряком, а "погиб в горах от предательской пули".
Ивана Ковгана ликвидировали 20 сентября / фото из соцсетей
Кроме того, также сообщается о ликвидации двух полковников и двух подполковников.
Авто с российскими "миротворцами" в Нагорном Карабахе обстреляли: что известно
- Напомним, что 20 сентября в Нагорном Карабахе обстреляли автомобиль с так называемыми российскими миротворцами. От полученных травм они погибли на месте.
- По данным пропагандистов, россияне возвращались с наблюдательного пункта, когда по транспортному средству открыли огонь из стрелкового оружия.
- Отмечается, что стрельба произошла возле населённого пункта Чанкатах. От полученных ранений все российские миротворцы погибли.