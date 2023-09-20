Об инциденте сообщают РосСМИ. Впрочем, количество погибших "миротворцев" пока не раскрывается, передает 24 Канал.

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С "миротворческой миссией" не справились

Российское минобороны заявило, что 20 сентября автомобиль с "миротворцами" обстреляли. Россияне возвращались из наблюдательного пункта, когда по транспортному средству открыли огонь из стрелкового оружия.

Стрельба произошла возле населенного пункта Чанкатах. От полученных ранений все российские миротворцы погибли.

В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли. Для выяснения всех обстоятельств инцидента на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов,

– заявили в российском минобороны.

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