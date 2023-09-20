Об инциденте сообщают РосСМИ. Впрочем, количество погибших "миротворцев" пока не раскрывается, передает 24 Канал.
Важно 2-дневная война и скорая капитуляция Армении: как Азербайджан возвращает Нагорный Карабах
С "миротворческой миссией" не справились
Российское минобороны заявило, что 20 сентября автомобиль с "миротворцами" обстреляли. Россияне возвращались из наблюдательного пункта, когда по транспортному средству открыли огонь из стрелкового оружия.
Стрельба произошла возле населенного пункта Чанкатах. От полученных ранений все российские миротворцы погибли.
В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли. Для выяснения всех обстоятельств инцидента на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов,
– заявили в российском минобороны.
Обострение в Нагорном Карабахе: коротко
- Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале проведение "антитеррористических мероприятий локального характера". Причиной их проведения стали якобы многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны непризнанной республики.
- После этого в непризнанной республике Нагорный Карабах начали сообщать об обстрелах. Впрочем, власти Азербайджана заявили, что под ударами окажутся только военные объекты, а гражданскому населению ничего не угрожает.
- Всего в Нагорном Карабахе сообщали о 27 погибших. Пострадали несколько десятков человек, среди которых гражданские люди и дети.
- Армения 20 сентября капитулировала и заявила, что выведет войска из Нагорного Карабаха. Теперь Азербайджан планирует 21 сентября провести переговоры с населением Нагорного Карабаха.
- После капитуляции в Армении назревают протесты. Они начались еще 19 сентября, когда конфликт с Азербайджаном обострился. Возмущенный народ обвинял во всем премьер-министра и его правительство и требовал их отставки.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев вечером 20 сентября заявил, что за сутки проведения спецоперации в Нагорном Карабахе были достигнуты все поставленные цели. Он также подчеркнул, что в настоящее время Азербайджан восстановил территориальную целостность.