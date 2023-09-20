Про інцидент повідомляють росЗМІ. Утім, кількість загиблих "миротворців" наразі не розкривається, передає 24 Канал.
Важливо 2-денна війна та швидка капітуляція Вірменії: як Азербайджан повертає Нагірний Карабах
З "миротворчою місією" не впоралися
Російське міноборони заявило, що 20 вересня автомобіль з "миротворцями" обстріляли. Росіяни поверталися зі спостережного пункту, коли по транспортному засобу відкрили вогонь зі стрілецької зброї.
Стрілянина сталася біля населеного пункту Чанкатах. Від отриманих поранень усі російські "миротворці" загинули.
У результаті обстрілу російські військовослужбовці, які знаходилися в автомобілі, загинули. Для з'ясування всіх обставин інциденту на місці працюють російські та азербайджанські представники слідчих органів,
– заявили у російському міноборони.
Загострення у Нагірному Карабаху: коротко
- Міноборони Азербайджану 19 вересня оголосило про початок проведення "антитерористичних заходів локального характеру". Причиною для їхнього проведення стали нібито численні порушення режиму припинення вогню зі сторони невизнаної республіки.
- Після цього у невизнаній республіці Нагірний Карабах почали повідомляти про обстріли. Втім, влада Азербайджану заявила, що під ударами опиняться лише військові об'єкти, а цивільному населенню нічого не загрожує.
- Загалом, у Нагірному Карабаху повідомляли про 27 загиблих. Постраждало кілька десятків осіб, серед яких цивільні люди та діти.
- Вірменія 20 вересня капітулювала й заявила, що виведе війська з Нагірного Карабаху. Тепер Азербайджан планує 21 вересня провести переговори з населенням Нагірного Карабаху.
- Після капітуляції у Вірменії назрівають протести. Вони розпочалися ще 19 вересня, коли конфлікт з Азербайджаном загострився. Обурений народ звинувачував у всьому прем'єр-міністра та його владу й вимагав їхньої відставки.
- Президент Азербайджану Ільхам Алієв увечері 20 вересня заявив, що за добу проведення спецоперації у Нагірному Карабаху було досягнуто всіх поставлених цілей. Він також наголосив, що тепер Азербайджан відновив територіальну цілісність.