Убийство на новогоднюю ночь в Одесской области: полиция задержала сына скандальных судей

Полиция Одесской области задержала сына судей, который, вероятно, совершил убийство знакомого в новогоднюю ночь. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Речь о 27-летнем Иване Аблове. Сообщается, что он на фоне личной неприязни ударил пострадавшего кухонным ножом в грудь.

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Сына судьи отправили под стражу

Полиция задержала подозреваемого в преднамеренном убийстве знакомого во время празднования Нового года. Речь идет о сыне скандальных судей Иване Аблове. Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта 2024 года без права внесения залога.

Сообщается, что Иван Аблов праздновал Новый год вместе с компанией в дачном коттедже в Одесской области. Тогда между ним и знакомым – Игорем Гегелем, возникла ссора. В ходе конфликта подозреваемый нанес несколько проникающих ударов потерпевшему. Под полученными травмами парень скончался. Сам преступник скрылся с места.

Кто родители задержанного