Убивство на новорічну ніч на Одещині: поліція затримала сина скандальних суддів

Поліція Одеської області затримала сина суддів, який, ймовірно, здійснив вбивство знайомого у новорічну ніч. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Мова про 27-річного Івана Аблова. Повідомляється, що він на фоні особистої неприязні він вдарив потерпілого кухонним ножем у груди.

Дивіться також Трагічний візит на Різдво: на Сумщині військовий з сином отруїлися чадним газом

Сина судді відправили під варту

Поліція затримала підозрюваного в умисному вбивстві знайомого під час святкування Нового року. Мовиться про сина скандальних суддів Івана Аблова. Суд постановив обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 березня 2024 року без права внесення застави.

Повідомляється, що Іван Аблов святкував Новий рік разом з компанією у дачному котеджі на Одещині. Тоді між ним та знайомим – Ігорем Гегелем, виникла сварка. У ході конфлікту підозрюваний завдав декілька проникаючих ударів потерпілому. Під отриманих травм хлопець помер. Сам злочинець втік з місця.

Ким є батьки затриманого