Причиною смерті двох членів сім'ї називають отруєння чадним газом. Лікарі продовжують боротьбу за життя 5-річної доньки військовослужбовця ЗСУ,

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Повідомляється, що дружина та діти військовослужбовця з Закарпаття Дмитра Довганича приїхали до батька у місто Глухів. Вони збиралися разом святкувати Різдво. Родина вже давно не бачила батька. оскільки той з перших днів вторгнення служить в ЗСУ,

Для святкування, ймовірно, вони орендували квартиру – однак святкування так і не відбулося. Приблизно о восьмій годині вечора 23 грудня до поліції надійшло повідомлення про отруєння родини чадним газом. Коли правоохоронці прибули на місце, глава сім'ї та його син були вже мертві. Дружину Дмитра та доньку оперативно доправили до лікарні.

Загиблий Дмитро Довганич з сім'єю / фото Любові Довганич

Дмитро Довганич був спортсменом, займався велоспортом, катався на лижах у горах, бігав. Кажуть, жодне спортивне змагання у селі не обходилося без нього. Також він був активістом – наприклад, боровся зі сміттєзвалищами в рідному селі.

Дмитро був дуже гарною людиною та батьком. Він любив і виховував своїх дітей, займався підприємництвом, дружина була вдома, займалася господарством та дітьми. Зараз їй буде важко самій і після такої трагедії,

– повідомили у рідному селі загиблого військового.

У Дмитра, окрім дружини та доньки, залишилася літня мама, сестра. Поліція порушила кримінальне провадження за статтею про порушення вимог пожежної чи техногенної безпеки, що призвело до загибелі людей. Ймовірною причиною загибелі двох членів родини називають газовий котел.

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