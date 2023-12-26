Назар Заріцькй прийняв свій останній бій у Донецькій області 24 грудня, коли українці зібралися за святковим столом на Святвечір.

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На Святвечір загинув захисник з Самбору

Трагічну звістку повідомили у Самбірській міській раді. Назару Заріцькому назавжди залишиться 34 роки.

На війні загинув Самбірчанин – старший солдат Заріцький Назар Степанович, 1989 року народження, стрілець стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А4084,

– мовиться у повідомленні.

Наразі Самбірщина готується зустрічати Героя, який повертається додому на щиті. Інформацію про час та місце зустрічі тіла воїна, а також дату прощання у міськраді Самбора повідомлять додатково.

Виконавчий комітет Самбірської міської ради висловлює співчуття родині, друзям, побратимам загиблого Героя, розділяємо ваше горе та сумуємо разом з вами,

– написали у міськраді.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним та близьким Героя Назара Заріцького.

Нагадаємо, що нещодавно на фронті під час виконання бойового завдання загинув відомий український актор. Богдану Колеснику було всього 36 років. Це сталося 23 грудня.

Богдан Колесник грав у багатьох серіалах, а також був також актором кіно – працював у театрі "Особистості" та в Українському Сучасному Театрі.