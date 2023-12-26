Назар Заріцькй прийняв свій останній бій у Донецькій області 24 грудня, коли українці зібралися за святковим столом на Святвечір.
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На Святвечір загинув захисник з Самбору
Трагічну звістку повідомили у Самбірській міській раді. Назару Заріцькому назавжди залишиться 34 роки.
На війні загинув Самбірчанин – старший солдат Заріцький Назар Степанович, 1989 року народження, стрілець стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А4084,
– мовиться у повідомленні.
Наразі Самбірщина готується зустрічати Героя, який повертається додому на щиті. Інформацію про час та місце зустрічі тіла воїна, а також дату прощання у міськраді Самбора повідомлять додатково.
Виконавчий комітет Самбірської міської ради висловлює співчуття родині, друзям, побратимам загиблого Героя, розділяємо ваше горе та сумуємо разом з вами,
– написали у міськраді.
Нагадаємо, що нещодавно на фронті під час виконання бойового завдання загинув відомий український актор. Богдану Колеснику було всього 36 років. Це сталося 23 грудня.
Богдан Колесник грав у багатьох серіалах, а також був також актором кіно – працював у театрі "Особистості" та в Українському Сучасному Театрі.