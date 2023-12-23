Майже місяці його вважали зниклим безвісти. Днями Герой прибув на щиті у рідне місто.

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Загибель молодого воїна

Внаслідок російського обстрілу 29 листопада у Харківській області загинув 29-річний Ігор Єнін. Він був старшим солдатом, старшим стрільцем-оператором механізованого відділення окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького

У коментарі "Суспільному" речниця територіального центру комплектування Аліна Кривошея розповіла, що бригада воїна прибула на позицію 27 листопада. З того часу дружина повідомляла про відсутність зв'язку з Ігорем – його вважали безвісти зниклим. Він базувався у місті Куп'янськ Харківської області. Згодом стало відомо, що Ігор Єнін помер.

Траурний кортеж, прощальна літургія, сум та біль, молитва, яка крає серце... Вічна пам’ять Герою, чиє молоде життя обірвав ворог! Щирі співчуття рідним, які посиротіли, втративши близьку людину,

– написали у рідній громаді Героя.

У рідному місті захисника зустріли живим коридором. Прощання з полеглим захисником пройшло у Спаській церкві міста. Поховали чоловіка на Польському цвинтарі.

Прощання з полеглим Ігорем Єніним / фото Городищенська міська рада

Втрати України у війні