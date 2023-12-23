Почти месяц его считали пропавшим без вести. На днях Герой прибыл на щите в родной город.
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Гибель молодого воина
В результате российских обстрелов 29 ноября в Харьковской области погиб 29-летний Игорь Енин. Он был старшим солдатом, старшим стрелком-оператором механизированного отделения отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского
В комментарии "Суспильному" пресс-секретарю территориального центра комплектования Алина Кривошея рассказала, что бригада воина прибыла на позицию 27 ноября. С тех пор жена сообщала об отсутствии связи с Игорем – его считали без вести пропавшим. Он базировался в городе Купянск Харьковской области. Впоследствии стало известно, что Игорь Енин погиб.
Траурный кортеж, прощальная литургия, грусть и боль, молитва, которая растет сердце... Вечная память Герою, чья молодая жизнь оборвал враг! Искренние соболезнования родным, которые посиротели, потеряв близкого человека,
– написали в родном обществе Героя.
В родном городе защитника встретили живым коридором. Прощание с павшим защитником прошло в Спасской церкви города. Похоронили мужчину на Польском кладбище.
Прощание с павшим Игорем Ениным / фото Городищенский городской совет
Потери Украины в войне
- На фронте в ожесточенных боях под Марьинкой погиб 31-летний военный из Ирпеня Киевской области Юрий Антоненко. Мужчина был командиром аэромобильного отделения. Он умер в результате артиллерийских обстрелов.
- В результате попадания российской ракеты на войне погиб старший лейтенант ВСУ Илья Миндарев. Он являлся студентом Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.
- Во время обороны украинской земли от российских оккупантов погиб украинский военнослужащий Эдгар Григорян. Воин, которому было всего 23 года, проходил службу в Вооруженных Силах по контракту.