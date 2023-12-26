Назар Зарицкий принял свое последнее сражение в Донецкой области 24 декабря, когда украинцы собрались за праздничным столом на Сочельник.
Смотрите также Считали без вести пропавшим почти месяц: в Черкасской области попрощались с 29-летним воином
На Сочельник погиб защитник из Самбора
Трагическое известие сообщили в Самборском городском совете. Назар Зарицкий навсегда останется 34 года.
На войне погиб Самбирчанин – старший солдат Зарицкий Назар Степанович, 1989 года рождения, стрелок стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты воинской части А4084,
– говорится в сообщении.
Самборщина готовится встречать Героя, который возвращается домой на щите. Информацию о времени и месте встречи тела воина, а также дате прощания в горсовете Самбора сообщат дополнительно.
Исполнительный комитет Самборского городского совета выражает соболезнования семье, друзьям, собратьям погибшего Героя, разделяем ваше горе и скучаем вместе с вами,
– написали в горсовете.
Напомним, что недавно на фронте во время выполнения боевой задачи погиб известный украинский актер. Богдану Колеснику было всего 36 лет. Это случилось 23 декабря.
Богдан Колесник играл во многих сериалах, а также был актером кино – работал в театре "Личности" и в Украинском Современном Театре.