До речі, це той самий Аблов, який приїжджав до суду на золотому "Порше" та отримав підозру у створенні злочинної організації і захопленні влади – так звана справа "плівок Вовка".

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Заяву Аблова про відставку Вища рада правосуддя планує розглянути вже у цей четвер, 27 квітня. І це при тому, що Аблов перебуває на лаві підсудних у ВАКС, де його обвинувачують у корупційних злочинах,

– повідомили у Центрі протидії корупції.

Аблов хоче залишити посаду із почестями

Якщо члени ВРП задовольнять заяву про відставку, Аблов уникне ганебного звільнення через порушення та фактично залишить посаду судді із почестями та зі значними виплатами від держави, а це близько 100 000 гривень на місяць.

Ба більше, такі дії ВРП відкриють можливість для всіх суддів скандального ОАСКу уникнути звільнення, забезпечити собі пожиттєву пенсію та ще й мати імунітет від правоохоронців, адже суддю у відставці також неможливо затримати без дозволу ВРП.

При цьому надалі скасування відставки та виплат для таких суддів можливе лише в разі їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Реакція має бути відповідною

У ЦПК закликали відповідальні органи сприяти вирішенню проблеми.

Зокрема, ВРП – зупинити розгляд питання відставки суддів до розгляду дисциплінарних скарг щодо них.

А Верховну Раду – надати ВРП право тимчасово розглядати скарги щодо суддів до створення служби дисциплінарних інспекторів.

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