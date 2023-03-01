Зауважимо, що про цей вирок Вищого антикорупційного суду стало відомо у середу, 1 березня. Сама суддя-корупціонерка працювала в одному зі судів міста Дніпра.
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Провину судді довели за 7 статтями ККУ
Відомо, що уже колишня суддя здійснювала свою діяльність у Кіровському районному суді Дніпра. Її провину визнали за такими статтями Кримінального кодексу України:
- частиною 5 статті 27;
- частиною 4 статті 368;
- частиною 3 статті 369-2;
- частиною 1 статті 354;
- частиною 4 статті 27;
- частиною 3 статті 358;
- частиною 4 статті 358.
Вона винна у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі 30 тисяч доларів США, пов'язаному з цим зловживанні впливом, а також підбурюванні працівників медичної сфери до видачі недостовірних листків непрацездатності і їх використанні,
– йдеться у повідомлення Спеціальної антикорупційної прокуратури.
Також там заначено, що, окрім покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, вона позбавлена права обіймати посади в судах, правоохоронних органах та адвокатурі терміном на 3 роки з конфіскацією усього майна, що їй належало.
Як працюють українські правоохоронці та суди
Силовики СБУ затримали представників злочинної організації, яка просила бізнесменів жертвувати гроші нібито на потреби ЗСУ, але насправді привласнювала їх собі.
Водночас ВАКС постановив примусово притягти на судове засідання народного депутата групи "Довіра" Сергія Шахова. Його звинувачують у брехні в декларації на 88 мільйонів гривень.
Окрім того, силовики затримали агентів ворожих спецслужб, які працювали на Росію в Одесі. Важливо, що один з державних зрадників був адміністратором каналу "Типова Одеса".