Заметим, что об этом приговоре Высшего антикоррупционного суда стало известно в среду, 1 марта. Сама судья-коррупционер работала в одном из судов города Днепра.

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Вину судьи доказали по 7 статьям УКУ

Известно, что бывшая судья осуществляла свою деятельность в Кировском районном суде Днепра. Ее вину признали по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

частью 5 статьи 27;

частью 4 статьи 368;

частью 3 статьи 369-2;

частью 1 статьи 354;

частью 4 статьи 27;

частью 3 статьи 358;

частью 4 статьи 358.

Она виновна в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 30 тысяч долларов США, связанном с этим злоупотреблении влиянием, а также подстрекательстве работников медицинской сферы к выдаче недостоверных листков нетрудоспособности и их использовании,

– говорится в сообщении Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Также там отмечено, что кроме наказания в виде 10 лет лишения свободы она лишена права занимать должности в судах, правоохранительных органах и адвокатуре сроком на 3 года с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Как работают украинские правоохранители и суды