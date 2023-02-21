Привлечь депутата на заседание решили после очередной неявки в суд. Напомним, что ранее САП вручила подозрение народному депутату Сергею Шахову.
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ВАКС решил принудительно привлечь Шахова в суд
22 ноября ВАКС обязывал Шахова заплатить более 5 тысяч гривен штрафа за неявку в суд. 17 января этого года приняли аналогичное решение о взыскании в размере более 10,7 тысяч гривен.
21 февраля Шахов в очередной раз проигнорировал заседание. Поэтому ВАКС решил осуществить провод обвиняемого в суд. Следующее заседание запланировано на 1 марта.
В чем обвиняют Шахова
Депутата обвиняют в скрытии информации о жилом доме, земельном участке в Киевской области, офисе и другом имуществе, которое находилось в его пользовании, но записано на сожительницу.
В общей сложности Шахов скрыл имущество на сумму почти 88 миллионов гривен.
Шахову вручили подозрение
- В ноябре 2022 года САП вручила подозрение народному депутату группы "Доверие" Сергею Шахову. Подозрение было вручено в производстве, которое детективы НАБУ начали после обнародования расследования журналистов "Схем".
- Так, Шахова подозревают в том, что он не задекларировал ряд объектов собственности.
- Как стало известно, Шахов не внес в декларацию жилой дом с земельным участком в Обуховском районе. Также в декларации нет имущества, принадлежащего его гражданской жене Инне Журбе, а именно 13 квартир, 8 паркомест, 2 дома в коттеджном городке под Киевом, общая площадь которых составляет более 2 000 квадратных метров и 27 земельных участков площадью 115 гектаров.
- По статье о декларировании недостоверной информации, по которой нардеп получил подозрение, в Украине наказывают штрафом в размере от 68 тысяч до 85 тысяч гривен, общественными работами до 240 часов, ограничением свободы до 2 лет или заключение на такой же период с запретом заниматься определенным деятельностью до 3 лет.