Привлечь депутата на заседание решили после очередной неявки в суд. Напомним, что ранее САП вручила подозрение народному депутату Сергею Шахову.

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ВАКС решил принудительно привлечь Шахова в суд

22 ноября ВАКС обязывал Шахова заплатить более 5 тысяч гривен штрафа за неявку в суд. 17 января этого года приняли аналогичное решение о взыскании в размере более 10,7 тысяч гривен.

21 февраля Шахов в очередной раз проигнорировал заседание. Поэтому ВАКС решил осуществить провод обвиняемого в суд. Следующее заседание запланировано на 1 марта.

В чем обвиняют Шахова

Депутата обвиняют в скрытии информации о жилом доме, земельном участке в Киевской области, офисе и другом имуществе, которое находилось в его пользовании, но записано на сожительницу.

В общей сложности Шахов скрыл имущество на сумму почти 88 миллионов гривен.

Шахову вручили подозрение