Признаки недостоверного декларирования обнаружили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции. Об этом свидетельствует справка ведомства за 13 октября.

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В НАПК сообщили о результатах проведения полной проверки декларации народного депутата Сергея Шахова за 2020 год. В общем политик не задекларировал имущество гражданской жены на сумму 15,4 миллиона гривен.

Что говорит сам Шахов

Сам нардеп утверждал, что указанное лицо является матерью 3 из 5 его детей, с которыми он не проживает. Он подчеркивал, что брак между ними не зарегистрирован. Якобы семейные отношения не сложились из-за разных взглядов на жизнь, его постоянной занятости и активной политической деятельности.

Несмотря на это, политик заявил, что с этой женщиной его связывают дружеские отношения, иногда они выезжают вместе за границу. Впрочем, основой их общения нардеп называет именно воспитание детей, а не совместный быт.

Таких объяснений недостаточно НАПК

В НАПК не учли такое объяснение Шахова. Ведь там установили, что в 2020 году Шахов и Журба летали в Швейцарию и Катар. При этом, авиабилеты были оплачены со счетов одного юридического лица. Следовательно, речь идет об общих расходах и наличии общего бюджета, необходимого для установления факта отношений.

Кроме этого, совместное проживание Шахова и Журбы помогли подтвердить и в НАБУ. Его детективы осуществляют уголовное производство в отношении политика. Именно там и установили стоимость имущества, записанного на его гражданскую жену, а также доли в уставных капиталах компаний, которыми она совладеет.

Обратите внимание! В действиях Шахова выявили нарушения статьи о декларировании недостоверной информации. За это ему грозит до 2 лет заключения с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Этому предшествовали обыски у Журбы