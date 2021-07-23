Конфликтовали нардеп Сергей Шахов из группы "Доверие" и недавно назначенный председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Я на самокате, а вы на Maybach"

Начался спор из спича Сергея Шахова. Он начал со смартфона зачитывать тезисы про "простые народные массы, которые боятся и не довольны политическими элитами". На слове "элиты" Шахов поднял руку и показал в сторону Тимофея Милованова, который стоял за трибуной. На это председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" сказал, что придется отвечать.

Я приехал на самокате, а вы на чем? На Maybach? Скажите, пожалуйста, кто из нас тогда элита?

– возмутился Милованов.

После этого Шахов просил не перебивать его, но и не ответил, на каком автомобиле приехал в студию.

Коллега из парламента Данил Гетманцев задал прямой вопрос Шахову: "Ну скажи, Сергей, на чем же приехал?". На это Сергей Шахов ответил: "на Toyota", у которой пробег 100 тысяч километров.

Отметим, что в тот же вечер нардеп Александр Качура опубликовал фото, как Тимофей Милованов едет по правительственному кварталу на самокате.

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