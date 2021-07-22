Инцидент произошел во время сессии Ровненского городского совета. Тогда один из депутатов объявил о переходе в одно из межфракционных объединений.
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По непонятным причинам мэр решил прокомментировать это решение. Он насмешливо спросил: "Чоборай вступил в "Рівні можливості"? Там где все женщины?".
Это вызвало возмущение у депутата горсовета Елены Хотенко, которая поинтересовалась, для чего была сказана такая реплика. Однако Третьяк сказал, что ей он слова не давал.
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Интересно, что это уже не первый скандал с участием мэра Ровно. Ранее он предложил "упаковать" в автобус ромов и вывезти их куда-то. После скандала он извинился за свои слова. Третьяк заявил, что его слова были эмоциональными из-за многочисленных жалоб жителей города на них.