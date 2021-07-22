Инцидент произошел во время сессии Ровненского городского совета. Тогда один из депутатов объявил о переходе в одно из межфракционных объединений.

Важно Дебилка, идиотка, – секретарь горсовета оскорблял депутата, а теперь уволен

По непонятным причинам мэр решил прокомментировать это решение. Он насмешливо спросил: "Чоборай вступил в "Рівні можливості"? Там где все женщины?".

Это вызвало возмущение у депутата горсовета Елены Хотенко, которая поинтересовалась, для чего была сказана такая реплика. Однако Третьяк сказал, что ей он слова не давал.

Обратите внимание! Фраза городского председателя Ровно действительно является сексизмом. Это подтвердил консультант "Украинского женского фонда" по гендерной политике Антон Ходаков.

Третьяк попал в сексистский скандал: смотрите видео

Интересно, что это уже не первый скандал с участием мэра Ровно. Ранее он предложил "упаковать" в автобус ромов и вывезти их куда-то. После скандала он извинился за свои слова. Третьяк заявил, что его слова были эмоциональными из-за многочисленных жалоб жителей города на них.