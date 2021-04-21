Секретаря Коростышевского городского совета на Житомирщине, Юрия Сарапийчука уволили с должности. Произошло это из-за сексистских оскорблений в адрес депутата Юлии Юзефович.

Глава фракции "Голос" в Коростышевской раде Юлия Юзефович не стала терпеть обидных слов, и написала обращение на увольнение секретаря. И ее поддержали другие депутаты.

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Как секретарь горсовета Сарапийчук обращался к депутату

Об этом случае написала в своем фейсбуке народная депутат от "Голоса" Инна Совсун. Как рассказывает народный депутат, Юрий Сарапийчук допускал сексистские и оскорбительные высказывания.

Дебилка, идиотка, не человек... Пошла вон, у тебя высохшие мозги... ты скандалистка, интригантка… Но я вас уважаю как женщину,

– процитировала Сарапийчука Инна Совсун.

Как рассказала Юлия Юзефович, секретарь горсовета обращался к ней пренебрежительно, кричал, оскорблял и высмеивал. Касалось это текущей работы.

Поэтому Юлия Юзефович написала обращение, которое поддержали не менее половины депутатов. В нем указано, что Сарапийчук нарушил общие правила этического поведения должностных лиц.

Обращение рассмотрели на очередной сессии Коростышевского городского совета 19 апреля.

"За" проголосовали 15 депутатов, 5 не принимали участия в голосовании, еще 7 отсутствовали. Соответствующее решение уже опубликовали на сайте Коростышевского городского совета.



Как голосовали депутаты за прекращение полномочий Сарапийчука / Скриншот

На той же сессии депутаты Коростышевского городского совета избрали новым секретарем Евгения Защипаса – депутата от "Слуги народа".

Что известно о Сарапійчука

Сарапийчук прошел в городской совет Коростышева, представляя партию "Сила и честь". Избрали его секретарем городского совета на первой же сессии в декабре 2020 года.

Инна Совсун отметила, что Юрий Сарапийчук в прошлом – прокурор. В его декларации указан дом в Коростышеве на более 300 квадратных метров, дом в селе Васильевка на 63 квадрата, несколько земельных участков, два авто и прицеп.