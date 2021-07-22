Інцидент стався під час сесії Рівненської міської ради. Тоді один з депутатів оголосив про перехід в одне із міжфракційних об'єднань.

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З незрозумілих причин міський голова вирішив прокоментувати це рішення. Він глузливо запитав: "Чоборай вступив до "Рівних можливостей"? Там де всі жінки?".

Це викликало обурення в депутатки міськради Олени Хотенко, яка поцікавилась, для чого була сказана така репліка. Проте Третяк сказав, що їй він слова не давав.

Зверніть увагу! Фраза міського голови Рівного дійсно є сексизмом. Це підтвердив консультант "Українського жіночого фонду" з гендерної політики Антон Ходаков.

Третяк потрапив у сексистський скандал: дивіться відео

Цікаво, що це вже не перший скандал за участю мера Рівного. Раніше він запропонував "запакувати" в автобус ромів та вивезти їх кудись. Після скандалу він перепросив за свої слова. Третяк заявив, що його слова були емоційними через численні скарги жителів міста на жебраків.