Реагуючи на це, міський голова Рівного Олександр Третяк сказав, що теж обурений поведінкою деяких ромів. Ба більше, він пригрозив "запакувати їх в автобус і вивезти".

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Третяк заявив, що йому "бракує слів і толерантності до того, що роми творять у місті"

Міський голова Рівного Олександр Третяк розповів у радіоефірі, що недавно зустрів на вулиці міста ромів – і дав їм кілька годин, аби вони забралися геть. Але ті, мовляв, поскаржилися, що не можуть, бо не їздять поїзди й автобуси.

Я бачу, йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття,

– гучно заявив Третяк.

За його словами, покарати ромів за вчинені ними кримінальні правопорушення складно – бо чимало з них не мають паспортів, реєстрації й постійного помешкання.

Я максимально стримуюся в емоціях. У мене бракує слів і толерантності до того, що вони творять у місті,

– додав міський голова.

І розповів, що днями планував провести засідання з правоохоронними органами, щоб "розв'язати це питання" і "щоб представники ромської національності не поводилися так нахабно".

Зауважимо, мешканці Рівного розмістили петицію на сайті міськради зі скаргою на "щоденне свавілля ромів".

Схожа скандальна історія з Івано-Франківська

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у квітні 2020 року просто під час трансльованої онлайн наради заявив, що поліція повинна вивезти усіх ромів, які крадуть і шахраюють, на Закарпаття.

Після скандалу щодо міського голови розпочали кримінальне провадження через слова, які розпалюють міжетнічну ворожнечу. Роми ж подали на нього до суду за "расистські висловлювання".

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