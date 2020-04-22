Мер Франківська вимагає негайно вивезти з міста усіх ромів: відео

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків вимагає вивезти усіх ромів міста у Закарпатську область. Наразі правоохоронці не повністю впоралися з цим завданням.

Марцінків на щотижневій оперативній нараді наполіг завершити почате, повідомляє "Суспільне.Карпати".

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Також цигани, ні, правильніше – особи ромської статі. Ми вже бус давали. Вивезли їх на Закарпаття. Чому вони далі тут?

– запитав мер Івано-Франківська.

Начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло зауважив, що 12 людей відмовилися їхати. На це Марцінків перепитав "що значить відмовилися, а чому не запакували?".

До наступного вівторка маєте вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Поліція просила дати автобус – дали. Чому не запакували і не вивезли?

– ще раз перепитав мер.

Відомо, що наразі правоохоронці вивезли з Івано-Франківська десятьох ромів і передали їх закарпатській поліції. "Це треба другу ходку зробити", – підсумував Марцінків.

Наразі нічого невідомо про мотивацію таких рішень.

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