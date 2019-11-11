Що таке расизм: його показові прояви в Україні, у футболі та побуті

Після футбольного матчу між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" в Україні знову актуальною стала тема расизму. Все через поведінку київських уболівальників, які вигукували расистські гасла на адресу гравця "гірників" Тайсона.

Негативна ситуація, яка зіпсувала чи не головний матч внутрішньоукраїнського футбольного сезону, змусила пригадати негативні прояви расизму в Україні.

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Що трапилося у матчі між "Шахтарем" та "Динамо"

Інцидент трапився на 74-й хвилині матчу між "Шахтарем" та "Динамо". Фанати киян почали кричати образливі вигуки, через що арбітр зупинив гру та забрав команди з поля.

Тайсон не стримався, і підійшов до сектору, де сиділи вболівальники гостей, вдарив м'ячем по трибунах і показав непристойний жест. Однак за 7 хвилин матч було продовжено. Одразу ж бразилець отримав відкладену червону картку за непристойний жест в сторону вболівальників "Динамо".

Я ніколи не замовкну перед обличчям такого нелюдського і жалюгідного акту. Мої сльози були від обурення, неприйняття і безпорадності, що я не можу нічого зробити в цей момент, – пояснив інцидент сам гравець.

Інцидент з расистською поведінкою вболівальників і Тайсоном: дивіться відео

Що таке расизм?Расизм – упереджене та дискримінаційне ставлення до людей через приналежність до інших рас або етносів. Найчастіше проявляється у зневазі до людини через колір її шкіри.



Здебільшого расизм притаманний поліетнічним державам або таким, де переважають представники одного етносу, але існує певна частка мігрантів або представників національних меншин, як от в Україні.

Расизм в Україні

В Україні найчастіше прояви расизму проявляються щодо представників ромської національності або вихідців з африканських країн. Такі дані показали результати соціологічного дослідження , проведеного центром КМІС.

Дослідження проводилося за шкалою американського соціолога Еморі Богардуса. Для кожної етнічної групи з переліку респонденти мають відповісти, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками кожної з груп. Це називається соціальною дистанцією.

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Мінімальна соціальна дистанція 1 (згоден допустити як члена родини), максимальна 7 (не пускав би в Україну).

Загалом перша п'ятірка етносів, щодо яких в українців є дещо упереджене ставлення виглядає так:

роми – 5,41 бала за шкалою Богардуса;

африканці – 5,2 бала;

румуни – 4,7 бала;

французи – 4,41 бала;

німці – 4,31 бал.

Часто в Україні представники певних етнічних груп стають жертвами проявів агресії через свою приналежність до конкретного етносу. Зокрема, в українців існує упереджена думка, що кожен ром – злодій.

Крім того, часто піддаються нападкам табори ромів. Одним з останніх і дуже показових є випадок, коли у Львові підлітки знищили ромський табір, а одного з представників громади зарізали.



Як українці ставляться до представників різних етносів / інфографіка 24 каналу

Расизм в українському футболі

Не обійшлося без расизму і в українському футболі. Хоча поодинокі прояви дискримінації трапляються між самими гравцями, та частіше за цим негативним явищем проявляють себе вболівальники.

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Зокрема, український футбол знає декілька вражаючих випадків расизму. Мабуть, найгучнішим був скандал з побиттям темношкірих уболівальників на матчі між "Динамо" та "Челсі".

Оскільки постраждалі вболівальники не були вдягнені в одяг з емблемами жодної команд, а на відео, опублікованих у мережі, не було помітно якихось провокацій, багато хто зробив висновок, що побили їх саме за колір шкіри.

УЄФА до таких проявів вдається дуже радикально, і команди, фани якої вдаються до схожої поведінки, можуть бути навіть вилучені з турніру, тоді "Динамо" відбулося лише 2 матчами при пустих трибунах та випробувальним терміном у 3 роки.

Після цього матчу один з найяскравіших темношкірих гравців в українському футболі (принаймні за межами футбольного поля) Самсон Годвін зізнався: колись запевняв іноземних журналістів, що расизму в Україні немає, але тепер йому шкода за ці слова.

Побиття темношкірих уболівальників на матчі "Динамо" –"Челсі": дивіться відео

Кілька випадків імовірного прояву расизму виникали між самими футболістами:

Безус проти Боатенга :

у матчі 2012 року між "Дніпром" та "Ворсклою" виник скандал між Романом Безусом та Дереком Боатенгом, під час якого останній штовхнув суперника, за що був вилучений з поля. Сам Боатенг після матчу заявив, що Безус назвав його "чорним". Той у свій захист пояснив, що лише запитав російською: "Че ты делаешь?".

: у матчі 2012 року між "Дніпром" та "Ворсклою" виник скандал між Романом Безусом та Дереком Боатенгом, під час якого останній штовхнув суперника, за що був вилучений з поля. Сам Боатенг після матчу заявив, що Безус назвав його "чорним". Той у свій захист пояснив, що лише запитав російською: "Че ты делаешь?". Коркішко проти Турсунова:

скандал виник між гравцями "Чорноморця" і знову "Ворскли" Дмитром Коркішком та Санжаром Турсуновим. Гравці жорстко зіштовхнулися на краю поля, а після матчу Артем Громов розповів, що конфлікт мав расове підґрунтя. Мовляв, Коркішко назвав Турсунова "чорним". Все б нічого, але узбек навіть не темношкірий. Ба більше, він навіть не дуже схожий на типового азіата.

"Проявляли" себе у расистських скандалах і тренери. Так, колись "найкращий воротар" світу за версією керманича "Волині" Віталя Кварцяного Ісса Ндоє зрадив свого наставника та втік від нього на батьківщину у Сенегал.

Кварцяний, у звичній для себе манері, відреагував дуже емоційно – заявив, що він не рембо, щоб бігати за ним по пустелі з автоматом.

Втім, це не єдиний випадок, коли "відзначався" Кварцяний. Він скаржився на "низького" африканця, якого йому підсунули скаути.

Він не такий високий – 1 метр 88 сантиметрів. Я казав: мені менше як 1,95 метра не треба звідти везти. Ну не вміють рахувати і все,

– скаржився екстренер "Волині".

Заява Віталія Кварцяного: дивіться відео