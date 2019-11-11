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      Що таке расизм: його показові прояви в Україні, у футболі та побуті

      457 Читать новость на русском
      Що таке расизм і як він проявлявся в Україні та футболі
      Що таке расизм і як він проявлявся в Україні та футболі / колаж 24 каналу

      Після футбольного матчу між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" в Україні знову актуальною стала тема расизму. Все через поведінку київських уболівальників, які вигукували расистські гасла на адресу гравця "гірників" Тайсона.

      Негативна ситуація, яка зіпсувала чи не головний матч внутрішньоукраїнського футбольного сезону, змусила пригадати негативні прояви расизму в Україні.

      Важливо! Расизм на матчі "Шахтар" – "Динамо": що сталося та як відреагували клуби і Тайсон

      Інцидент трапився на 74-й хвилині матчу між "Шахтарем" та "Динамо". Фанати киян почали кричати образливі вигуки, через що арбітр зупинив гру та забрав команди з поля.

      Тайсон не стримався, і підійшов до сектору, де сиділи вболівальники гостей, вдарив м'ячем по трибунах і показав непристойний жест. Однак за 7 хвилин матч було продовжено. Одразу ж бразилець отримав відкладену червону картку за непристойний жест в сторону вболівальників "Динамо".

      Я ніколи не замовкну перед обличчям такого нелюдського і жалюгідного акту. Мої сльози були від обурення, неприйняття і безпорадності, що я не можу нічого зробити в цей момент, – пояснив інцидент сам гравець.

      Інцидент з расистською поведінкою вболівальників і Тайсоном: дивіться відео

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      “ Amo minha raça, luto pela cor, o que quer que eu faça é por nós, por amor... “ Jamais irei me calar diante de um ato tão desumano e desprezível ! Minhas lágrimas foram de indignação, de repúdio e de impotência, impotência por não poder fazer nada naquele momento ! Mas somos ensinados desde muito cedo a sermos fortes e a lutar ! Lutar pelos nossos direitos e por igualdade ! O meu papel é lutar , bater no peito , erguer a cabeça e seguir lutando sempre ! Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, precisamos ser antirracista ! O futebol precisa de mais respeito, o mundo precisa de mais respeito ! Obrigada a todos pelas mensagens de apoio ! Seguimos a luta ... Net rasizmu

      Допис, поширений Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

      Що таке расизм?Расизм – упереджене та дискримінаційне ставлення до людей через приналежність до інших рас або етносів. Найчастіше проявляється у зневазі до людини через колір її шкіри.

      Здебільшого расизм притаманний поліетнічним державам або таким, де переважають представники одного етносу, але існує певна частка мігрантів або представників національних меншин, як от в Україні.

      В Україні найчастіше прояви расизму проявляються щодо представників ромської національності або вихідців з африканських країн. Такі дані показали результати соціологічного дослідження, проведеного центром КМІС.

      Дослідження проводилося за шкалою американського соціолога Еморі Богардуса. Для кожної етнічної групи з переліку респонденти мають відповісти, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками кожної з груп. Це називається соціальною дистанцією.

      До слова: У Польщі через національність жорстоко побили студента з України

      Мінімальна соціальна дистанція 1 (згоден допустити як члена родини), максимальна 7 (не пускав би в Україну).

      Загалом перша п'ятірка етносів, щодо яких в українців є дещо упереджене ставлення виглядає так:

      • роми – 5,41 бала за шкалою Богардуса;
      • африканці – 5,2 бала;
      • румуни – 4,7 бала;
      • французи – 4,41 бала;
      • німці – 4,31 бал.

      Часто в Україні представники певних етнічних груп стають жертвами проявів агресії через свою приналежність до конкретного етносу. Зокрема, в українців існує упереджена думка, що кожен ром – злодій.

      Крім того, часто піддаються нападкам табори ромів. Одним з останніх і дуже показових є випадок, коли у Львові підлітки знищили ромський табір, а одного з представників громади зарізали.

      етноси, расизм, як ставляться українців до різних етносів
      Як українці ставляться до представників різних етносів / інфографіка 24 каналу

      Не обійшлося без расизму і в українському футболі. Хоча поодинокі прояви дискримінації трапляються між самими гравцями, та частіше за цим негативним явищем проявляють себе вболівальники.

      Цікаво: Бразилець із сумом згадав "Динамо": Були епізоди з проявом расизму, не подобалося грати в дублі

      Зокрема, український футбол знає декілька вражаючих випадків расизму. Мабуть, найгучнішим був скандал з побиттям темношкірих уболівальників на матчі між "Динамо" та "Челсі".

      Оскільки постраждалі вболівальники не були вдягнені в одяг з емблемами жодної команд, а на відео, опублікованих у мережі, не було помітно якихось провокацій, багато хто зробив висновок, що побили їх саме за колір шкіри.

      УЄФА до таких проявів вдається дуже радикально, і команди, фани якої вдаються до схожої поведінки, можуть бути навіть вилучені з турніру, тоді "Динамо" відбулося лише 2 матчами при пустих трибунах та випробувальним терміном у 3 роки.

      Після цього матчу один з найяскравіших темношкірих гравців в українському футболі (принаймні за межами футбольного поля) Самсон Годвін зізнався: колись запевняв іноземних журналістів, що расизму в Україні немає, але тепер йому шкода за ці слова.

      Побиття темношкірих уболівальників на матчі "Динамо" –"Челсі": дивіться відео

      • Безус проти Боатенга:
        у матчі 2012 року між "Дніпром" та "Ворсклою" виник скандал між Романом Безусом та Дереком Боатенгом, під час якого останній штовхнув суперника, за що був вилучений з поля. Сам Боатенг після матчу заявив, що Безус назвав його "чорним". Той у свій захист пояснив, що лише запитав російською: "Че ты делаешь?".
      • Коркішко проти Турсунова:
        скандал виник між гравцями "Чорноморця" і знову "Ворскли" Дмитром Коркішком та Санжаром Турсуновим. Гравці жорстко зіштовхнулися на краю поля, а після матчу Артем Громов розповів, що конфлікт мав расове підґрунтя. Мовляв, Коркішко назвав Турсунова "чорним". Все б нічого, але узбек навіть не темношкірий. Ба більше, він навіть не дуже схожий на типового азіата.

      "Проявляли" себе у расистських скандалах і тренери. Так, колись "найкращий воротар" світу за версією керманича "Волині" Віталя Кварцяного Ісса Ндоє зрадив свого наставника та втік від нього на батьківщину у Сенегал.

      Кварцяний, у звичній для себе манері, відреагував дуже емоційно – заявив, що він не рембо, щоб бігати за ним по пустелі з автоматом.

      Втім, це не єдиний випадок, коли "відзначався" Кварцяний. Він скаржився на "низького" африканця, якого йому підсунули скаути.

      Він не такий високий – 1 метр 88 сантиметрів. Я казав: мені менше як 1,95 метра не треба звідти везти. Ну не вміють рахувати і все,
      – скаржився екстренер "Волині".

      Заява Віталія Кварцяного: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Футбол Спорт Динамо Расизм Расизм на матчі Шахтар – Динамо Шахтар Челсі Роми
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