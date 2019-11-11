Что такое расизм: его показательные проявления в Украине, в футболе и быту

После футбольного матча между киевским "Динамо" и донецким "Шахтерем" в Украине вновь актуальной стала тема расизма. Все из-за поведения киевских болельщиков, которые выкрикивали расистские лозунги в адрес игрока "горняков" Тайсона.

Негативная ситуация, которая испортила чуть ли не главный матч внутриукраинского футбольного сезона, заставила вспомнить негативные проявления расизма в Украине.

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Что случилось во время матча между "Динамо" и "Шахтером"

Инцидент произошел на 74-й минуте матча между "Шахтером" и "Динамо". Фанаты киевлян начали кричать оскорбительные фразы, из-за чего арбитр остановил игру и увел команды с поля.

Тайсон не сдержался, и подошел к сектору, где сидели болельщики гостей, ударил мячом по трибунам и показал неприличный жест. Однако через 7 минут матч был продолжен. Сразу же бразилец получил красную карточку за неприличный жест в сторону болельщиков "Динамо".

"Я никогда не смолчу перед лицом такого бесчеловечного и жалкого акта. Мои слезы были от возмущения, неприятия и беспомощности, что я не могу ничего сделать в этот момент", – пояснил инцидент сам игрок.

Инцидент с расистским поведением болельщиков и Тайсоном: смотрите видео

Что такое расизм?Расизм – предвзятое и дискриминационное отношение к людям из-за принадлежности к другим расам или этносам. Чаще всего проявляется в пренебрежении к человеку из-за цвета его кожи.



В основном расизм присущ полиэтническим государствам или таким, где преобладают представители одного этноса, но существует определенная доля мигрантов или представителей национальных меньшинств, как вот в Украине.

Расизм в Украине

В Украине чаще всего проявления расизма бывают по отношению к представителям цыганской национальности или выходцам из африканских стран. Такие данные показали результаты социологического исследования, проведенного центром КМИС.

Исследование проводилось по шкале американского социолога Эмори Богардуса. Для каждой этнической группы из перечня респонденты должны ответить, насколько близкие отношения они готовы допустить с представителями каждой из групп. Это называется социальной дистанцией.

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Минимальная социальная дистанция 1 (согласен допустить в качестве члена семьи), максимальная 7 (не пускал бы в Украину).

В общем первая пятерка этносов, по которым у украинцев есть несколько предвзятое отношение выглядит так:

ромы – 5,41 балла по шкале Богардуса;

африканцы – 5,2 балла;

румыны – 4,7 балла;

французы – 4,41 балла;

немцы – 4,31 балл.

Часто в Украине представители определенных этнических групп становятся жертвами проявлений агрессии из-за свей принадлежности к конкретному этносу. В частности, у украинцев существует предвятое мнение, что каждый ром – вор.

Кроме того, часто подвергаются нападкам лагеря цыган. Один из последних и очень показательный случай, когда во Львове подростки уничтожили цыганский табор, а одного из представителей общины зарезали.



Как украинцы относятса к представителям разных нацональностей / инфографика 24 канала

Расизм в украинском футболе

Не обошлось без расизма и в украинском футболе. Хотя отдельные проявления дискриминации случаются между самими игроками, но чаще этим пользуются именно болельщики.

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В частности, украинский футбол знает несколько жутких случаев расизма. Пожалуй, самым громким был скандал с избиением темнокожих болельщиков на матче между "Динамо" и "Челси".

Поскольку пострадавшие болельщики не были одеты в одежду с эмблемами ни одной из команд, а на видео, опубликованных в сети, не было заметно каких-то провокаций, многие сделали вывод, что избили их именно за цвет кожи.

УЕФА к таким проявлениям относится очень радикально, и команды, фанаты которой прибегают к подобному поведению, могут быть даже исключены из турнира, тогда "Динамо" отделалось только 2 матчами при пустых трибунах и испытательным сроком в 3 года.

После этого матча один из самых ярких темнокожих игроков в украинском футболе (по крайней мере за пределами футбольного поля) Самсон Годвин признался: когда-то уверял иностранных журналистов, что расизма в Украине нет, но теперь ему жалко за эти слова.

Избиение темнокожих болельщиков на матче "Динамо" – "Челси": смотрите видео

Несколько случаев возможного проявления расизма возникали между самими футболистами:

Безус против Боатенга:

в матче 2012 года между "Днепром" и "Ворсклой" возник скандал между Романом Безусом и Дереком Боатенгом, во время которого последний толкнул соперника, за что был удален с поля. Сам Боатенг после матча заявил, что Безус назвал его "черным". Тот в свою защиту объяснил, что только спросил на русском: "Че ты делаешь?".

в матче 2012 года между "Днепром" и "Ворсклой" возник скандал между Романом Безусом и Дереком Боатенгом, во время которого последний толкнул соперника, за что был удален с поля. Сам Боатенг после матча заявил, что Безус назвал его "черным". Тот в свою защиту объяснил, что только спросил на русском: "Че ты делаешь?". Коркишко против Турсунова:

скандал возник между игроками "Черноморца" и снова "Ворсклы" Дмитрием Коркишко и Санжаром Турсуновым. Игроки жестко столкнулись на краю поля, а после матча Артем Громов рассказал, что конфликт имел расовую подоплеку. Мол, Коркишко назвал Турсунова "черным". Все бы ничего, но узбек даже не темнокожий. Более того, он даже не очень похож на типичного азиата.

"Проявляли" себя в расистских скандалах и тренеры. Так, когда "лучший вратарь" мира по версии тренера "Волыни" Виталия Кварцяного Исса Ндой предал своего наставника и ушел от него на родину в Сенегал.

Кварцяный в привычной для себя манере отреагировал очень эмоционально – заявил, что он не Рембо, чтобы бегать за ним по пустыне с автоматом.

Впрочем, это не единственный случай, когда "отмечался" Кварцяный. Он жаловался на "низкого" африканца, которого ему подсунули скауты.

Он не такой высокий – 1 метр 88 сантиметров. Я говорил: мне менее 1,95 метра не надо оттуда везти. Ну не умеют считать и все,

– жаловался экс-тренер "Волыни".

Заявление Виталия Кварцяного: смотрите видео