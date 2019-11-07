К каким этносам украинцы относятся хуже всего: исследование

Уровень ксенофобии в Украине за год несколько снизился. Хуже всего украинцы относятся к африканцам и цыганам.

Социологическое исследование провел Киевский международный институт социологии с 6 по 16 сентября. Всего опросили 2035 респондентов.

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Как провели исследование?

Исследование проводилось по шкале американского социолога Эмори Богардуса. Для каждой этнической группы из перечня респонденты должны ответить, насколько близкие отношения они готовы допустить с представителями каждой из групп. Это называется социальной дистанцией.

Минимальная социальная дистанция 1 (согласен допустить в качестве члена семьи), максимальная 7 (не пускал бы в Украину).

Какие результаты исследования?

В Украине самая маленькая социальная дистанция к украиноязычным и русскоязычным украинцам (индекс 2,2 и 2,7 соответственно). То есть большинство опрошенных готовы допустить представителей этих групп как членов своей семьи и близких друзей.

Дальше – белорусы (3,2) и россияне (3,6).

Затем идут несколько этнических групп – поляки, евреи, крымские татары, канадцы, американцы, немцы. Все они имеют показатель примерно одинаковой социальной дистанции – 4,1-4,3.

Завершают иерархию социальных дистанций французы (4,4), румыны (4.7), африканцы (5,2). На последнем месте оказались цыгане (5,4).

Результаты исследования / Фото: КМИС

Какой общий уровень ксенофобии в Украине?

Уровень в Украине рос с некоторыми колебаниями:

с 1994 до 2007 года, он вырос за этот период с 3,5 до 4,3 баллов (это максимальный уровень за все время наблюдений);

с 2008 по 2013 год индекс снизился до 4,0 баллов;

в сентябре 2019 года вернулся к уровню 2013 года.

Что такое ксенофобия?Ксенофобия – резкое неприятие лицом или национальным лингвокультурным сообществом чужой культуры, языка, поведения, манеры общения и тому подобное. На уровне государственной политики может проявляться как дискриминация по национально-культурным признакам.