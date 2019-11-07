16:27
7 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Привилегии для алкоголиков в России. Путин летописец
      Вєсті Кремля
      21:49, 6 ноября
      Вести.UA: Порошенко охотится на Богдана. Лукашенко любит "Слугу народа"
      Вєсті.UA
      19:13, 6 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      К каким этносам украинцы относятся хуже всего: исследование

      234 Читати новину українською
      К цыганам в Украине относятся хуже всего
      К цыганам в Украине относятся хуже всего / ukrainer.net

      Уровень ксенофобии в Украине за год несколько снизился. Хуже всего украинцы относятся к африканцам и цыганам.

      Социологическое исследование провел Киевский международный институт социологии с 6 по 16 сентября. Всего опросили 2035 респондентов.

      Интересно: Где в Украине живет больше всего зарегистрированных переселенцев: инфографика

      Как провели исследование?

      Исследование проводилось по шкале американского социолога Эмори Богардуса. Для каждой этнической группы из перечня респонденты должны ответить, насколько близкие отношения они готовы допустить с представителями каждой из групп. Это называется социальной дистанцией.

      Минимальная социальная дистанция 1 (согласен допустить в качестве члена семьи), максимальная 7 (не пускал бы в Украину).

      Какие результаты исследования?

      В Украине самая маленькая социальная дистанция к украиноязычным и русскоязычным украинцам (индекс 2,2 и 2,7 соответственно). То есть большинство опрошенных готовы допустить представителей этих групп как членов своей семьи и близких друзей.

      Дальше – белорусы (3,2) и россияне (3,6).

      Затем идут несколько этнических групп – поляки, евреи, крымские татары, канадцы, американцы, немцы. Все они имеют показатель примерно одинаковой социальной дистанции – 4,1-4,3.

      Завершают иерархию социальных дистанций французы (4,4), румыны (4.7), африканцы (5,2). На последнем месте оказались цыгане (5,4).

      етноси ксенофобія україни ставлення дослідження

      Результаты исследования / Фото: КМИС

      Какой общий уровень ксенофобии в Украине?

      Уровень в Украине рос с некоторыми колебаниями:

      • с 1994 до 2007 года, он вырос за этот период с 3,5 до 4,3 баллов (это максимальный уровень за все время наблюдений);
      • с 2008 по 2013 год индекс снизился до 4,0 баллов;
      • в сентябре 2019 года вернулся к уровню 2013 года.

      Что такое ксенофобия?Ксенофобия – резкое неприятие лицом или национальным лингвокультурным сообществом чужой культуры, языка, поведения, манеры общения и тому подобное. На уровне государственной политики может проявляться как дискриминация по национально-культурным признакам.

      blog_ava
      Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
      сегодня
      9547
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости России Статистика Ромы Социологическое исследование Румыния Новости Франции Новости Польши Африка
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакцинація в Україні: для чого кремлівські тролі поширюють фейки
      сегодня , 16:00 Вакцинація в Україні: для чого кремлівські тролі поширюють фейки
      Олександра Устінова 41
      Рейдерство и связь с Россией: что известно о бизнесмена Игоре Сало, которого подорвали в Киеве
      сегодня , 15:30 Рейдерство и связь с Россией: что известно о бизнесмена Игоре Сало, которого подорвали в Киеве
      Євгенія Мазур 5629
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      сегодня , 09:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      623
      Епопея з Дубневичем: хто захищав скандального нардепа від арешту
      сегодня , 15:30 Епопея з Дубневичем: хто захищав скандального нардепа від арешту
      Віталій Шабунін 145
      Нет лишней бюрократии, или Мы должны избавиться от согласия на обработку персональных данных
      сегодня , 15:00 Нет лишней бюрократии, или Мы должны избавиться от согласия на обработку персональных данных
      Дмитро Дубілет 392
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук