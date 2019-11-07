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      До яких етносів українці ставляться найгірше: дослідження

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      До ромів в Україні ставляться найгірше
      До ромів в Україні ставляться найгірше / ukrainer.net

      Рівень ксенофобії в Україні за рік дещо знизився. Найгірше українці ставляться до африканців і ромів.

      Соціологічне дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології з 6 по 16 вересня. Всього опитали 2035 респондентів.

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      Як провели дослідження?

      Дослідження проводилося за шкалою американського соціолога Еморі Богардуса. Для кожної етнічної групи з переліку респонденти мають відповісти, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками кожної з груп. Це називається соціальною дистанцією.

      Мінімальна соціальна дистанція 1 (згоден допустити як члена родини), максимальна 7 (не пускав би в Україну).

      Які результати дослідження?

      В Україні найменша соціальна дистанція до україномовних і до російськомовних українців (індекс 2,2 і 2,7 відповідно). Тобто більшість опитаних готові допустити представників цих груп як членів своєї родини і близьких друзів.

      Далі – білоруси (3,2) та росіяни (3,6).

      Потім йдуть декілька етнічних груп – поляки, євреї, кримські татари, канадці, американці, німці. Усі вони мають показник приблизно однакової соціальної дистанції – 4,1-4,3.

      Завершують ієрархію соціальних дистанцій французи (4,4), румуни (4.7), африканці (5,2). На останньому місці опинилися роми (5,4).

      етноси ксенофобія україни ставлення дослідження
      Результати дослідження/ Фото: КМІС

      Який загальний рівень ксенофобії в Україні?

      Рівень в Україні зростав з деякими коливаннями:

      • з 1994 до 2007 року, він зріс за цей період з 3,5 до 4,3 балів (це максимальний рівень за весь час спостережень);
      • з 2008 до 2013 індекс знизився до 4,0 балів;
      • у вересні 2019 повернувся до рівня 2013 року.

      Що таке ксенофобія?Ксенофобія – різке несприйняття особою чи національною лінгвокультурною спільнотою чужої культури, мови, поведінки, манери спілкування тощо. На рівні державної політики може виявлятися як дискримінація за національно-культурними ознаками.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Росії Соціологічне дослідження Роми Статистика Африка Новини Польщі Новини Франції Румунія
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