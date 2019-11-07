До яких етносів українці ставляться найгірше: дослідження
Рівень ксенофобії в Україні за рік дещо знизився. Найгірше українці ставляться до африканців і ромів.
Соціологічне дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології з 6 по 16 вересня. Всього опитали 2035 респондентів.
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Як провели дослідження?
Дослідження проводилося за шкалою американського соціолога Еморі Богардуса. Для кожної етнічної групи з переліку респонденти мають відповісти, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками кожної з груп. Це називається соціальною дистанцією.
Мінімальна соціальна дистанція 1 (згоден допустити як члена родини), максимальна 7 (не пускав би в Україну).
Які результати дослідження?
В Україні найменша соціальна дистанція до україномовних і до російськомовних українців (індекс 2,2 і 2,7 відповідно). Тобто більшість опитаних готові допустити представників цих груп як членів своєї родини і близьких друзів.
Далі – білоруси (3,2) та росіяни (3,6).
Потім йдуть декілька етнічних груп – поляки, євреї, кримські татари, канадці, американці, німці. Усі вони мають показник приблизно однакової соціальної дистанції – 4,1-4,3.
Завершують ієрархію соціальних дистанцій французи (4,4), румуни (4.7), африканці (5,2). На останньому місці опинилися роми (5,4).
Результати дослідження/ Фото: КМІС
Який загальний рівень ксенофобії в Україні?
Рівень в Україні зростав з деякими коливаннями:
- з 1994 до 2007 року, він зріс за цей період з 3,5 до 4,3 балів (це максимальний рівень за весь час спостережень);
- з 2008 до 2013 індекс знизився до 4,0 балів;
- у вересні 2019 повернувся до рівня 2013 року.
Що таке ксенофобія?Ксенофобія – різке несприйняття особою чи національною лінгвокультурною спільнотою чужої культури, мови, поведінки, манери спілкування тощо. На рівні державної політики може виявлятися як дискримінація за національно-культурними ознаками.
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