Мэр Франковска требует немедленно вывезти из города всех ромов: видео
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив требует вывезти всех ромов города в Закарпатскую область. Сейчас правоохранители не полностью справились с этой задачей.
Марцинкив на еженедельном оперативном совещании настоял завершить начатое, сообщает "Суспільне.Карпати".
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Также цыгане, нет, правильнее – лица ромского пола. Мы уже бус давали. Вывезли их на Закарпатье. Почему они здесь?
– спросил мэр Ивано-Франковска.
Начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Влизло отметил, что 12 человек отказались ехать. На это Марцинкив переспросил "Что значит отказались, а почему не упаковали?".
До следующего вторника должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус – дали. Почему не упаковали и не вывезли?
– еще раз переспросил мэр.
Известно, что сейчас правоохранители вывезли из Ивано-Франковска десять ромов и передали их закарпатской полиции. "Это надо вторую ходку сделать", – подытожил Марцинкив.
Пока ничего неизвестно о мотивации таких решений.
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Мэр Франковска требует, чтобы полиция немедленно вывезла из города всех ромов: видео
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