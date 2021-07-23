Поконфліктували нардеп Сергій Шахов із групи "Довіра" і нещодавно призначений голова наглядової ради Укроборонпрому Тимофій Милованов у ефірі одного з українських телеканалів.

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"Я на самокаті, а ви на Maybach"

Почалася суперечка зі спічу Сергія Шахова. Він почав зі смартфону зачитувати тези про "прості народні маси, які бояться і не задоволені політичними елітами". На слові "еліти" Шахов підняв руку і показав у сторону Тимофія Милованова, який стояв за трибуною. На це голова наглядової ради Укроборонпрому сказав, що доведеться відповідати.

Я приїхав на самокаті, а ви на чому? На Maybach? Скажіть, будь ласка, хто з нас тоді еліта?

– обурився Милованов.

Після цього Шахов просив не перебивати його, але й не відповів, на якому авто приїхав до студії.

Колега з парламенту Данило Гетманцев поставив пряме питання Шахову: "Ну скажи, Сергію, на чому таки приїхав?". На це Сергій Шахов відповів: "на Toyota, яка має пробіг у 100 тисяч кілометрів".

Зазначимо, що того ж вечора нардеп Олександр Качура опублікував фото, як Тимофій Милованов їде урядовим кварталом на самокаті.

Які авто у декларації обох