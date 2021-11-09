Ознаки недостовірного декларування виявили у Національному агентстві із запобігання корупції. Про це свідчить довідка відомства за 13 жовтня.

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У НАЗК повідомили про результати проведення повної перевірки декларації народного депутата Сергія Шахова за 2020 рік. Загалом політик не задекларував майна цивільної дружини на суму 15,4 мільйона гривень.

Що каже сам Шахов

Сам нардеп стверджував, що вказана особа є матір'ю 3 з 5 його дітей, з якими він не проживає. Він наголошував, що шлюб між ними не зареєстрований. Мовляв, сімейні відносини не склалися через різні погляди на життя, його постійну зайнятість та активну політичну діяльність.

Попри це, політик заявив, що з цієї жінкою його пов'язують дружні стосунки, інколи вони виїжджають разом за кордон. Втім, основою їхнього спілкування нардеп називає саме виховання дітей, а не спільний побут. членом сім'ї.

Таких пояснень недостатньо до НАЗК

У НАЗК не врахували таке пояснення Шахова. Адже там встановили, що у 2020 році Шахов та Журба літали до Швейцарії та Катару. При цьому, авіаквитки були оплачені з рахунків однієї юридичної особи. Отже, мовиться про загальні витрати та наявність загального бюджету, необхідного для встановлення факту відносин.

Крім цього, спільне проживання Шахова та Журби допомогли підтвердити й у НАБУ. Його детективи здійснюють кримінальне провадження щодо політика. Саме там і встановили вартість майна, записаного на його цивільну дружину, а також частки у статутних капіталах компаній, якими вона співволодіє.

Зверніть увагу! У діях Шахова виявили порушення статті про декларування недостовірної інформації. Через це йому загрожує до 2 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

Цьому передували обшуки в Журби