Генпрокурорка Ірина Венедіктова раніше порушила справу за фактом неправдивого декларування з боку Шахова. Підставою такого рішення стали дані, які оприлюднили розслідувачі зі "Схем".
Зауважте НАБУ розслідує справи проти нардепів Герасимова, Шахова і Волинця
За даними журналістів, Шахов не вказав у декларації свою співмешканку Журбу.
Водночас на неї зареєстровано чимало нерухомості. Зокрема, двоповерховий будинок у Романків під Києвом. Його площа становить понад 600 квадратних метрів.
Це житло фігурувало в історії про хворобу Шахова на COVID-19 у березні 2020 року,
– мовиться у повідомленні.
Яке ще майно зареєстровано на Журбу
Дані держреєстрів свідчать, що на кохану Шахова також зареєстровано:
- котедж площею 1330 квадратних метрів;
- 27 земельних ділянок на Київщині. Їхня площа становить близько 113 гектарів.
- 8 квартир;
- 8 паркомісць на Печерську
- 60% статутного капіталу у компанії з управління нерухомим майном у столиці "Центр да Вінчі".
Допис NABU Daily by Олег Новіков:
У співмешканки нардепа Шахова проводили обшук
Ще 20 жовтня детективи НАБУ провели обшукували житловий будинок цивільної дружини народного депутата Сергія Шахова Інни Журби. Слідчі дії проводили у справі про ймовірне недостовірне декларування, простіше кажучи, брехні в декларації політика.
Нагадаю, що генпрокурорка Ірина Венедіктова за зверненням прокурора САП порушила справу за фактом недостовірного декларування Шаховим. Підставою стало розслідування журналістів програми "Схеми". Вони з'ясували, що Шахов не вказав у декларації свою співмешканку Інну Журбу, на яку, зокрема, зареєстровано двоповерховий будинок у "Сонячній долині" в селі Романків Обухівського району під Києвом площею понад 600 квадратних метрів. Це житло фігурувало в історії про хворобу Шахова на COVID-19 у березні 2020 року.
За даними державних реєстрів, на співмешканку депутата також зареєстровано ще один великий котедж у цьому ж містечку "Сонячна долина" площею 1330 квадратних метрів, 27 земельних ділянок на Київщині загальною площею майже 113 гектарів, 8 квартир і 8 паркомісць у елітній багатоповерхівці на Печерську, 60% статутного капіталу у компанії з управління нерухомим майном у столиці "Центр да Вінчі". Ця компанія, своєю чергою, є власницею понад половини будівлі у центрі Києва та майже три десятки паркомісць у цьому будинку.